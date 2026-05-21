Wisła Kraków i Śląsk Wrocław okazały się finalnie najlepszymi drużynami Betclic 1. Ligi dzięki czemu mogą świętować awans do Ekstraklasy. W nowym sezonie oba zespoły ponownie staną naprzeciw siebie. A to z pewnością wywoła ogromne emocje, niestety nie tylko ze względów sportowych.

Wszystko z powodu ogromnego skandalu jakim zakończył się mecz zaplanowany na marzec. Władze Śląska Wrocław zdecydowały wówczas o niewpuszczeniu na swój stadion zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków. Reakcja władz "Białej Gwiazdy" była natychmiastowa - Jarosław Królewski zagroził bojkotem spotkania w przypadku braku zmiany stanowiska.

Obie strony nie miały zamiaru ulec, w konsekwencji czego oglądaliśmy żenujące obrazki. 7 marca na murawę stadionu we Wrocławiu wyszli tylko zawodnicy Śląska. Sędzia tego meczu Tomasz Kwiatkowski odczekał regulaminowe 15 minut, po czym odgwizdał zakończenie spotkania. Od tego momentu jego losy spoczęły na barkach PZPN-u.

Śląsk będzie musiał zapłacić milion złotych kary. PZPN nie okazał litości

PZPN nie okazał litości w tej sprawie. Wisła została ukarana walkowerem za to spotkanie, a zgłaszane apelacje nie przyniosły najmniejszego skutku. Oberwało się również wrocławskiemu klubowi, który został ukarany ogromną karą finansową. PZPN wlepił Śląskowi 1 milion złotych kary za niewpuszczenie zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków.

Wrocławianie podobnie jak ich rywale nie mieli zamiaru odpuszczać i błyskawicznie zadeklarowali złożenie odwołania na ręce Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Na ostateczny werdykt trzeba było trochę poczekać, lecz 21 maja zapadło ostateczne rozstrzygnięcie. Polska federacja w specjalnym komunikacie ogłosiła decyzję o utrzymaniu kary dla Śląska. Beniaminek Ekstraklasy będzie musiał tym samym zapłacić milion złotych kary.

- W ocenie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN doszło do popełnienia deliktu dyscyplinarnego, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - również ten przedstawiony w toku postępowania przed NKO - pozwala uznać stwierdzone naruszenia za rażące. W związku z powyższym nie zaistniały przesłanki do obniżenia kary, a tym bardziej do umorzenia postępowania w sprawie. Nałożona kara ma spełniać podwójną funkcję - represyjną wobec obwinionego oraz prewencyjną wobec całego środowiska sportowego. Również w tym aspekcie NKO upatruje uzasadnienia dla wysokości wymierzonej sankcji - ogłoszono na łamach oficjalnej strony PZPN.

Rozwiń

Piłkarze Śląska Wrocław fetujący awans do PKO BP Ekstraklasy Art Service PAP

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda Reporter

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkuśnik East News





Afimico Pululu - najlepsze akcje z Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport