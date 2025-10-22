Drakońska kara dla Wisły Kraków. Powód jest jeden. To zaboli

Po 13. kolejkach Wisła Kraków jest zdecydowanym liderem tabeli I ligi. Obecnie zespół Mariusza Jopa posiada ośmiopunktową przewagę nad drugim Śląskiem Wrocław. Trzy oczka 13-krotny mistrz Polski dorzucił 5 października.

Wtedy to na krakowski stadion przyjechała drużyna Ruchu Chorzów. Obie ekipy są do siebie bardzo przyjaźnie nastawione. Z tego powodu ich kibice urządzili sobie... pokaz fajerwerków na trybunach.

Szczęście w nieszczęściu. Oto kara nałożona na Wisłę Kraków

"W 13. minucie z miejsc zajmowanych przez wiślaków w powietrze poszybowały fajerwerki. Sędzia długo nie czekał i nakazał piłkarzom zejść z boiska. Zawodnicy nie udali się jednak do szatni, tylko zgromadzili się przy ławkach rezerwowych (...) W 40. minucie arbiter znów przerwał spotkanie, a tym razem fajerwerkami strzelać zaczęli kibice Ruchu Chorzów. Sędzia kolejny raz nakazał zejść piłkarzom z murawy, a później nie mógł wznowić spotkania, ponieważ wielka chmura dymu uniemożliwiała grę w piłkę, a nawet utrudniała oddychanie. Tym razem przerwała trwała blisko 10 minut" - relacjonował prosto z obiektu im. Henryka Reymana Piotr Jawor.

Za opisywane wybryki Wisła pierwotnie została ukarana zamknięciem praktycznie całego stadionu na mecz przeciwko Stali Rzeszów. Wyłączone z użytku miały zostać trybuny A, B, C, D, E13, E14, E21-E26, G, H, a także sektor gości. W bilety mogli zaopatrzyć się tylko fani posiadający karnet lub subskrypcję umożliwiającą zmianę miejsca.

Krakowski klub odwołał się od tej decyzji. Jak się okazało - skutecznie. W środowy poranek poinformowano o zmianie decyzji. "Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN na podstawie odwołania Wisły Kraków zmieniła decyzję o zamknięciu trybun stadionu R22. Po aktualizacji decyzji, która jest ostateczna, zamknięciu ulegną sektory C oraz G." - czytamy.

Jednocześnie klubu z Krakowa nie ominie kara finansowa. A ta jest naprawdę sroga. "Komisja nałożyła również karę finansową w wysokości 200 tys. zł. Kara obowiązuje 1 mecz. Informacje dotyczące sprzedaży biletów na mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów podamy jak najszybciej będzie to możliwe. Dziękujemy komisji za przychylenie się do naszej prośby" - podsumowano w oświadczeniu klubu. Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 14:30 w ramach 14. kolejki I ligi.

