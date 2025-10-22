Drakońska kara dla Wisły Kraków. Powód jest jeden. To zaboli
W niedzielę 5 października Wisła pokonała w Krakowie Ruch Chorzów aż 3:0. "Urozmaiceniem" tamtego spotkania były race i fajerwerki, których używali kibice obu drużyn. Widowisko było na tyle duże, że sędzia dwukrotnie musiał przerywać spotkanie. Teraz Wisła słono zapłaci za zabawę fanów na stadionie im. Henryka Reymana.
Po 13. kolejkach Wisła Kraków jest zdecydowanym liderem tabeli I ligi. Obecnie zespół Mariusza Jopa posiada ośmiopunktową przewagę nad drugim Śląskiem Wrocław. Trzy oczka 13-krotny mistrz Polski dorzucił 5 października.
Wtedy to na krakowski stadion przyjechała drużyna Ruchu Chorzów. Obie ekipy są do siebie bardzo przyjaźnie nastawione. Z tego powodu ich kibice urządzili sobie... pokaz fajerwerków na trybunach.
Szczęście w nieszczęściu. Oto kara nałożona na Wisłę Kraków
"W 13. minucie z miejsc zajmowanych przez wiślaków w powietrze poszybowały fajerwerki. Sędzia długo nie czekał i nakazał piłkarzom zejść z boiska. Zawodnicy nie udali się jednak do szatni, tylko zgromadzili się przy ławkach rezerwowych (...) W 40. minucie arbiter znów przerwał spotkanie, a tym razem fajerwerkami strzelać zaczęli kibice Ruchu Chorzów. Sędzia kolejny raz nakazał zejść piłkarzom z murawy, a później nie mógł wznowić spotkania, ponieważ wielka chmura dymu uniemożliwiała grę w piłkę, a nawet utrudniała oddychanie. Tym razem przerwała trwała blisko 10 minut" - relacjonował prosto z obiektu im. Henryka Reymana Piotr Jawor.
Za opisywane wybryki Wisła pierwotnie została ukarana zamknięciem praktycznie całego stadionu na mecz przeciwko Stali Rzeszów. Wyłączone z użytku miały zostać trybuny A, B, C, D, E13, E14, E21-E26, G, H, a także sektor gości. W bilety mogli zaopatrzyć się tylko fani posiadający karnet lub subskrypcję umożliwiającą zmianę miejsca.
Krakowski klub odwołał się od tej decyzji. Jak się okazało - skutecznie. W środowy poranek poinformowano o zmianie decyzji. "Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN na podstawie odwołania Wisły Kraków zmieniła decyzję o zamknięciu trybun stadionu R22. Po aktualizacji decyzji, która jest ostateczna, zamknięciu ulegną sektory C oraz G." - czytamy.
Jednocześnie klubu z Krakowa nie ominie kara finansowa. A ta jest naprawdę sroga. "Komisja nałożyła również karę finansową w wysokości 200 tys. zł. Kara obowiązuje 1 mecz. Informacje dotyczące sprzedaży biletów na mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów podamy jak najszybciej będzie to możliwe. Dziękujemy komisji za przychylenie się do naszej prośby" - podsumowano w oświadczeniu klubu. Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 14:30 w ramach 14. kolejki I ligi.