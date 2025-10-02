Partner merytoryczny: Eleven Sports

Derby Krakowa przesunięte. Jest oficjalny komunikat. 43 minuty przed szlagierem

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W czwartkowy wieczór dojdzie do hitowego starcia w Krakowie. Naprzeciw siebie staną dwie najlepsze jak do tej pory ekipy I ligi: Wieczysta kontra Wisła. Mecz nie odbędzie się jednak o pierwotnie wyznaczonej godzinie. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się niespełna trzy kwadranse przed pierwszym gwizdkiem.

Wisła Kraków
Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

"Po ustaleniach obu klubów, Wieczystej Kraków i Wisły Kraków, mecz zaplanowany na godz. 19:00 zostaje przesunięty na 19:15 z powodu utrudnień komunikacyjnych. Liczymy, że dzięki temu każdy kibic zdąży dotrzeć na czas na R22" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez "Białą Gwiazdę" na portalu X.

Centrum Krakowa o tej porze dnia jest zwykle zakorkowane. Nie inaczej sytuacja wygląda dzisiaj, co skłoniło organizatorów meczu Wieczysta - Wisła do zmiany godziny rozpoczęcia spotkania. Formalnie gospodarzem jest beniaminek, ale de facto funkcję tę pełni "Biała Gwiazda", ponieważ do konfrontacji dojdzie na obiekcie przy Reymonta.

Wieczysta - Wisła. Mecz na szczycie w Krakowie, wszystkie bilety sprzedane

Na trybunach spodziewany jest komplet publiczności. To oznacza, że na stadion dotrze ponad 32 tys. kibiców. Część z nich nadal znajduje się na drogach dojazdowych.

Jak informuje TVP Sport, z opóźnieniem na miejscu spotkania pojawiła się także ekipa Wieczystej. Było już po 18:00, gdy klubowy autokar zaparkował na terenie obiektu.

    Wisła nie straci pozycji lidera I ligi, nawet jeśli w derbowym starciu polegnie. Nad drugą w tabeli Wieczystą ma w tej chwili cztery punkty przewagi. W tym sezonie przed własną widownią zaliczyła cztery zwycięstwa i remis.

    Mecz lokalnych rywali pierwotnie miał się odbyć 15 sierpnia w Sosnowcu (tam "domowe" potyczki rozgrywa beniaminek). Termin spotkania był przekładany trzykrotnie. Datę październikowa wyznaczono jako ostateczną.

      Tłum kibiców na wypełnionym stadionie podczas meczu piłkarskiego, oświetlone trybuny, piłkarze i obsługa techniczna na murawie, na ekranie widoczna grafika związana z pucharem piłkarskim.
      Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa WisłaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Mariusz Jop
      Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły KrakówArtur BarbarowskiEast News
      Jarosław Królewski, prezes Wisły
      Jarosław Królewski, prezes Wisły KrakówMichał KlagEast News

