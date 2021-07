Debiut VAR "light" w Fortuna I lidze!

Na stronie PZPN 2 lipca została opublikowana informacja, że Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdziła decyzję o wykorzystaniu systemu VAR w rozgrywkach I ligi. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że system VAR zostanie wdrożony do rozgrywek pierwszej ligi już od sezonu 2021/2022. - mówił Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny - Oznacza to, że jesteśmy jedną z pierwszych federacji w Europie, która będzie korzystała z tej technologii na dwóch poziomach rozgrywek krajowych: zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Będziemy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w stu procentach finansuje ten system.

Jak będzie wyglądać VAR "light"?

Z informacji, które posiadamy na początku VAR ma być wykorzystywany w 4 z 9 spotkań kolejki. Nie jest wykluczone, że z czasem liczba ta się zwiększy. Sędziowie VAR do dyspozycji będą mieli minimum 4 kamery, z których będą mogli oceniać prawidłowość decyzji. Niestety nie będą oni mieć do pomocy operatorów, którzy pomagają w przełączaniu powtórek i kamer, a zatem w pokoju VAR, bądź wozie znajdzie się zatem tylko sędzia VAR i jego asystent AVAR.

VAR "light" nie będzie miał opcji wyrysowywania linii spalonego, tak jak to jest m.in. w międzynarodowych rozgrywkach. Musimy zatem być uczuleni na to, że decyzje o spalonym będą podejmowane tak, jak było to na początku w ekstraklasie. Jeżeli ze stopklatki arbitrzy nie będą w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy zawodnik znajduje się na spalonym, to z pewnością będą oni musieli podtrzymywać decyzję boiskową.

Pamiętajmy, że mając do dyspozycji tylko 4 kamery, sędziowie nie są w stanie wszystkiego dokładnie sprawdzić. Początkowo mogą być problemy z użytkowaniem, czy długimi analizami, jednak powinniśmy być cierpliwi, gdyż sędziowie I ligi dopiero uczą się tego systemu.

Rozgrywki Fortuna I ligi zainaugurują w piątek o godzinie 18:00 meczem Odra Opole - Miedź Legnica. Natomiast VAR zainauguruje sezon o godzinie 20:00 w meczu Korona Kielce - Skra Częstochowa.