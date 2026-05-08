Czy Wieczysta podzieli los Amica Wronki..?

W zasadzie przesądzony jest los Wisły, która prawdopodobnie już dziś przypieczętuje awans. W czołówce Betclic I ligi - dokładnie na 3. miejscu - jest w tej chwili Wieczysta. Ale już od jakiegoś czasu spekuluje się na temat przyszłości tego - nazwijmy to - osiedlowego klubu. W ostatnich dniach te spekulacje się nasiliły. Konkretnie chodzi o dalsze plany zaangażowania w futbol właściciela Wieczystej, Wojciecha Kwietnia. Według medialnych doniesień właściciel sieci aptek chce część swojego majątku zainwestować w Wisłę. Padają nawet kwoty - 15 milionów za 25 procent udziałów. Te spekulacje nierozłącznie wiążą się z tym, co stanie się z projektem pod tytułem Wieczysta. Czy ekipa zajmująca miejsce barażowe w grze o Ekstraklasę do tej rywalizacji przystąpi. A jeśli tak, to czy z ambicjami wywalczenia tego awansu. Wiadomo, że finansowane zaangażowanie Kwietnia w dwa krakowskie kluby grające na tym samym poziomie rozgrywkowym jest wykluczone. Pojawiają się więc doniesienia, że Wieczysta wycofa się z rozgrywek i wyląduje w IV lidze. Inne mówią, że pozostanie w I lidze i stanie się klubem-filią Wisły.

Medialne doniesienia skłoniły Wojciecha Kwietnia, stroniącego od mikrofonów, kamer a nawet aparatów fotograficznych, by udzielić krótkiej wypowiedzi. Zaprzeczył, że rozmawiał już na ten temat z piłkarzami, jak również nie ujawnił co planuje zrobić z klubem.

Wkrótce się tego dowiemy, ale warto w tym miejscu zadać sobie pytanie: jaki sens mają tego typu projekty, jak Wieczysta, czy wspomniany Bruk-Bet Termalica? I niech zostanę dobrze zrozumiany - w pytaniu nie jest zawarta teza, że nie mają.

Wieczysta jest przykładem spełnienia pewnych ambicji jednego człowieka. Urodzony na krakowskim osiedlu w pobliżu stadionu biznesmen z branży aptekarskiej na pewno pokazał, że w polskiej piłce da się zrobić szybko duży skok. Zagrał więc na nosie wielu klubom z wielkimi tradycjami, na przykład tym, które teraz walczą o utrzymanie w Ekstraklasie, albo oglądają plecy Wieczystej w I lidze. Jest to siódmy sezon, od kiedy Wieczysta stała się projektem Kwietnia. Klub grał wówczas w lidze okręgowej, teraz stoi u bram Ekstraklasy. Chociaż on sam unika medialnego rozgłosu, to nazwisko właściciela znają chyba wszyscy kibice piłki w Polsce. Ale głównie nazwisko, bo tylko od czasu do czasu w medialnych przekazach pojawia się nazwa sieci aptek (Słoneczna). Chodzi więc tu bardziej o chęć udowodnienia w polskim futbolu, że się da. Ale ta ambicja połączona jest z nazwijmy to lokalnym patriotyzmem. Jest to na pewno ciekawostka na skalę całego kraju. Jeśli jednak chodzi o atrakcyjność, to tu trzeba postawić pytanie: dla kogo, skoro na mecze drużyny przychodzi po kilkuset widzów? Nie kwestionuję prawa do podejmowania tego typu inicjatyw, ale zastanawiam się, gdzie bardziej przydałyby się pieniądze tego miliardera: w Wieczystej czy jednak Wiśle? Kluczowa jest dla mnie kwestia: gdzie są większe szanse na rozwój piłki? I chyba nie mam co do tego wątpliwości…

Od wielu lat w Małopolsce mamy do czynienia z podobnym projektem, czyli Bruk-Betem Termaliką. Ten klub z podtarnowskiej wioski stał się elementem krajobrazu trochę w Ekstraklasie, trochę w I lidze. Tutaj połączona została piłkarska pasja właścicieli klubu, ale też chęć wypromowania własnych marek, czyli firmy produkujących kostkę brukową, płyty tarasowej i inne materiały budowlane. Tutaj też istotnym elementem jest lokalny patriotyzm, czyli wspieranie (choćby przez zatrudnienie w fabrykach) lokalnej społeczności. Tutaj też - podobnie jak w przypadku Wieczystej - ogólnopolska atrakcyjność drużyny jest bardzo skromna. Z drugiej strony mamy przykład klubu takiego jak Amica Wronki, którego nie ma już na piłkarskiej mapie, ale właściciele skutecznie inwestują w Lecha Poznań. Może i tak stanie się w przypadku Wieczystej i Wisły…

Piłkarze Wieczystej Kraków

Kibice Wieczystej na stadionie Wisły

