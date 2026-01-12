Czarował w barwach Wisły Kraków. Nagle ogłosił ws. swojej przyszłości

Na początku 2022 roku Wisła Kraków znajdowała się w szalenie trudnym położeniu. Zasłużony klub, wielokrotny mistrz Polski nagle znalazł się tuż nad przepaścią, co w ich przypadku oznaczał spadek z Ekstraklasy. W takiej atmosferze do klubu trafił Luis Fernandez, hiszpański ofensywny pomocnik mający w CV m.in. występy w ojczyźnie, Grecji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Transfer Hiszpana nie sprawił, że Wiśle udało się uratować ligowy byt. Fernandez pomimo relegacji nie zdecydował się odejść z klubu. Mało tego, wraz ze swoim rodakiem Angelem Rodado stanął na czele odmienionej drużyny, której celem był powrót na boiska Ekstraklasy.

Widok Wisły Kraków na zapleczu Ekstraklasy był dla wielu obserwatorów widokiem co najmniej osobliwym. Przy Reymonta również nikt nie ukrywał, że celem jest jak najszybszy powrót do elity. Cel był bliski do osiągnięcia, lecz cały plan posypał się po porażce aż 1:4 w półfinale baraży z Puszczą Niepołomice.

Na polskich boiskach robił furorę. Właśnie ogłosił zakończenie kariery

Sezon 2022/23 był dla Fernandeza wyjątkowo udany. Przynajmniej pod kątem indywidualnym. Hiszpan zakończył sezon z dorobkiem 20 goli oraz siedmiu asyst. "Białej Gwieździe" nie udało się utrzymać swojej gwiazdy, a ta postanowiła walczyć o awans do Ekstraklasy w barwach Lechii Gdańsk.

W Trójmieście nie szło mu już tak dobrze. Duży wpływ na to miały problemy zdrowotne związane głównie z urazami kolana. Finalnie Hiszpan nie trenował z zespołem i z czasem oskarżył klub o brak możliwości trenowania, pomimo pozwalającego na to stanu zdrowia. Sprawa zakończyła się jednostronnym rozwiązaniem umowy piłkarza z Lechią. Fernandez oparł się o art. 14 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników, którego treść nakazuje zapewnienie zawodnikowi możliwości treningu z pierwszą drużyną.

Po zakończeniu współpracy z ówczesnym beniaminkiem Ekstraklasy na początku ubiegłego roku podpisał kontrakt z rodzimym trzecioligowcem. W barwach CD Arenteiro Hiszpan rozegrał 12 spotkań, lecz ze startem trwającego aktualnie sezonu nie zdecydował się na to, by znaleźć nowego pracodawcę.

Teraz już wiemy, że Luis Fernandez nie zamierza szukać nowego klubu. Były zawodnik Wisły Kraków oraz Lechii Gdańsk za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej w wieku 32 lat. Na portalu Instagram Hiszpan zamieścił krótki klip ze swoich dawnych występów. Znalazło się również miejsce dla paru kadrów z polskich boisk.

- Wszystko zaczęło się od piłki i marzenia, które wydawało się niemożliwe. Były gole, które celebrowałem całym sobą, były momenty ciszy, które stworzyły mnie silniejszym. Nie zawsze było łatwo, ale to wszystko było prawdziwe. Sport dał mi więcej, niż kiedykolwiek sobie marzyłem. Ludzi, przeżycia, wartości. Momenty, które pozostaną na zawsze. Dzisiaj nie żegnam się z piłką. Żegnam się z etapem życia. Marzenia nie odchodzą na emeryturę, one ewoluują. A moje marzenie jest żywsze, niż kiedykolwiek - w taki sposób Luis Fernandez pożegnał się z karierą (cytat za stroną lechia.gda.pl).

Rozwiń

Napoli - Verona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Luis Fernandez zdobył dwa gole w meczu Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Kraków NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PL --- Newspix.pl AFP

Luis Fernandez w barwach Lechii Gdańsk Photo by Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Getty Images

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News