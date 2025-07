Co za otwarcie Wisły Kraków. Tego nie było od lat

Jeśli pierwszy mecz ma być zapowiedzią tego, co może czekać kibiców przez cały sezon, to tym razem fani Wisły mogą być większymi optymistami. Piłkarze Mariusz Jopa tylko na początku oddali inicjatywę spadkowiczowi z Ekstraklasy, ale później już go umiejętnie punktowali.

I liga. Wisła Kraków rozbiła Stal Mielec

Ledwie minęła pierwsza minuta spotkania, a kibice Wisły mogli westchnąć: "Oho, zaczęło się". Krakowianie sami napytali sobie biedy, bo Wiktor Biedrzycki podał zbyt lekko do Kamila Brody, a w stykowej sytuacji z bramkarzem Wisły na murawę padł Paweł Kruszelnicki. Sędzia podyktował rzut karny, a później przez cztery minuty sytuacja sprawdzana była przez VAR. W końcu jednak Karol Atys odwołał decyzję i goście mogli głęboko odetchnąć.

Stal poczuła jednak, że najlepszym pomysłem na mecz z Wisłą może być zaatakowanie rywali i dzięki temu stworzyła kolejne dwie groźne okazje. Krakowianie odgryźli się dopiero w 24. minucie, ale uderzenie Angela Rodado było niecelne.

Pięć minut później bardziej precyzyjny był jednak Łukasz Zwoliński. Napastnik Wisły otrzymał dokładne dośrodkowanie od Bartosza Jarocha i strzałem głową dał gościom prowadzenie. Tym samym Zwoliński już na starcie sezonu ma już tylko o jedno trafienie mniej niż w całej poprzedniej rundzie.

Sytuacja Wisły stała się jeszcze lepsza tuż przed przerwą. Tym razem krakowianie mieli rzut rożny i najpierw głową strzelał Biedrzycki, następnie dobijał Rodado, aż w końcu piłka trafiła do Jarocha i było 2:0.

Po przerwie goście nie zwalniali i w 55. minucie odebrali już spadkowiczowi z Ekstraklasty ochotę do gry. Wprowadzony chwilę wcześniej Frederico Duarte dośrodkował do Rodado, a ten mimo asysty dwóch rywali bez problemu wpakował głową piłkę do siatki.

Hiszpan zdobył także kolejną bramką, gdy po błędzie rywali wpadł w pole karne i sprytnym uderzeniem podwyższył prowadzenie.

Stal była bezsilna. Momentami próbowała atakować, ale na ogół jej akcje kończyły się jeszcze przed polem karnym gości. Za to Wisła z czasem przestała forsować tempo, ale nawet to wystarczyło do odniesienia okazałego zwycięstwa.

PJ

Statystyki meczu Stal Mielec 0 - 4 Wisła Kraków Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 14 18 Strzały celne 1 5 Strzały niecelne 10 6 Strzały zablokowane 3 7 Ataki 85 66

Angel Rodado AFP

Angel Rodado (Wisła) Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Angel Rodado AFP