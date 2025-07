Co za emocje w debiucie Wieczystej. Gol w doliczonym czasie

Z kolei we Wrocławiu nikt nie chce słyszeć, że pierwszoligowa banicja może potrwać dłużej niż rok. Klub robi wszystko, by stworzyć drużynie warunki do awansu, a wysoka frekwencja na meczu (ponad 20 tys. widzów) zapowiada, że kibice po degradacji nie odwrócili się od zespołu.

Zawodnicy gospodarzy szybko doszli do wniosku, że oddanie inicjatywy beniaminkowi to nie jest dobry pomysł i sami zaczęli atakować. Na efekt długo nie musieli czekać, bo w 13. minucie po dośrodkowaniu Piotra Samca-Talara, piłkę głową do bramki skierował nowy nabytek Śląska Paryrk Sokołowski. Nie wiadomo jednak, czy piłka wpadłaby do siatki, gdyby po drodze jeszcze nie dotknęła ręki Kamila Dankowskiego.