Ciekawa zmiana trenerska w Polsce. Zwolniony w kontrowersyjnych okolicznościach, teraz ma dać upragniony awans

GKS Tychy od kilku lat jako cel stawia sobie awans do PKO Ekstraklasy, ale jak na razie jest w tym bezskuteczny. W trwającym sezonie przez nierówną formę również zdążył się już w praktyce wypisać z walki chociażby o miejsca barażowe. To kosztowało posadę dotychczasowego szkoleniowca, Dominika Nowaka. Jego miejsce zajął Dariusz Banasik, który formalnie rozpocznie pracę po najbliższym ligowym meczu GKS-u. Podpisał on z klubem kontrakt do czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.