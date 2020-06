W pierwszoligowym meczu 24. kolejki Chrobry Głogów pokonał u siebie GKS Bełchatów 1-0. Jedyną bramkę spotkania zdobył 19-letni Adrian Benedyczak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosjanka Alina Zagitowa ikoną stylu. Piękna Rosjanka ma rzeszę fanów. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Przed spotkaniem oba zespoły sąsiadowały ze sobą tuż nad strefą spadkową. Głogowianie mieli dwa punkty więcej i żywili nadzieje na powiększenie dystansu. Nie okazały się one płonne.

Wynik spotkania został ustalony tuż przed gwizdkiem na przerwę. W zamieszaniu podbramkowym do piłki dopadł Adrian Benedyczak, do końca zachował przytomność umysłu i skierował futbolówkę do siatki. Goście z ogromną determinacją dążyli do wyrównania, ale ich wysiłki spełzły na niczym.

Co ciekawe, bohaterem spotkania okazał się ten sam zawodnik, który w poprzedniej kolejce odsądzany był od czci i wiary. W wyjazdowej potyczce ze Stomilem Olsztyn w bardzo niebezpieczny sposób zaatakował bramkarza rywali, Piotra Skibę. Golkiper cudem uniknął drastycznej kontuzji. A winowajca ukarany został jedynie żółtą kartką.