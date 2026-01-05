Chcieli kupić gwiazdę Wisły Kraków. Wszystko przygotowane, a tu nagły zwrot
Już w poniedziałek do treningów wrócą zawodnicy Wisły Kraków. Cel jest jeden - utrzymanie pozycji lidera i powrót na boiska Ekstraklasy. Zimą wiele pracy mają również działacze, którzy w gabinetach decydują o losach wielu zawodników. Jak ujawnia TVP Sport niewiele zabrakło, by "Białą Gwiazdą" opuścił jeden z podstawowych zawodników w zespole. Obie strony porozumiały się już w sprawie transferu, lecz wszystko zmieniła decyzja piłkarza.
Bardzo udaną jesień mają za sobą zawodnicy Wisły Kraków. Sympatycy "Białej Gwiazdy" od 2022 roku czekają na powrót do Ekstraklasy. Poprzednie próby wrócenia do elity kończyły się bolesnymi porażkami - dwukrotnie w barażach. Tym razem ma być jednak inaczej, o co piłkarze Mariusza Jopa pracowicie dbali przez całe półrocze.
Wisła zakończyła 2025 rok na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Krakowianie dysponują w tym momencie pokaźną przewagę nad przeciwnikami, którzy wiosną niekoniecznie muszą utrzymać dobrą dyspozycję. Wisła ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom i dziesięć nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Oba zespoły są tegorocznymi beniaminkami, a na dodatek Polonia straciła trenera - Łukasz Tomczyk został następcą Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.
Wisła prężyła muskuły na starcie sezonu, rozbijając 7:0 Znicza Pruszków i pokonując 5:0 ŁKS Łódź oraz Śląsk Wrocław. Z czasem ten impet nieco opadł, co nie przeszkodziło w utrzymaniu zdecydowanego prowadzenia w Betclic 1. Lidze. Kibice mogli czuć zawód w zasadzie jedynie po zawstydzającej porażce 1:4 w Pucharze Polski z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz.
Było blisko kolejnego odejścia z Wisły Kraków. Zawodnik o wszystkim zadecydował
Teraz przed krakowską Wisła zimowe okienko transferowe. Na początku grudnia w mediach pojawiło się sporo informacji o rzekomym zainteresowaniu Łukaszem Zjawińskim. Czołowy snajper Betclic 1. Ligi znalazł się na radarach skautów "Białej Gwiazdy", lecz wszelkie spekulacje w rozmowie z "Gazetą Krakowską przerwał sam właściciel Wisły Jarosław Królewski.
Tego tematu już nie ma. Zarówno z agentami, jak i z zawodnikiem osobiście powiedzieliśmy sobie, że w tej konfiguracji my tej transakcji nie zrobimy i ona jest po prostu zamknięta. Jeszcze raz powtórzę, tego tematu już nie ma!
Na ten moment wiadomo już o dwóch zawodnikach, którzy w najbliższym czasie opuszczą szeregi Wisły. Jednym z nich jest Wiktor Staszak - 19-latek, który zostanie wypożyczony do włoskiego Lecce. Wisła ma na tym ruchu zarobić kilkaset tysięcy euro. Drugim ma być Olivier Sukiennicki, którego usługami zainteresowała się Odra Opole. O tym jak blisko było kolejnego odejścia z Wisły opisuje dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga.
Uwagę czeskich klubów od dłuższego czasu wzbudza Jakub Krzyżanowski. 19-letnim obrońcą już latem miał być zainteresowany FC Hradec Kralove, lecz poza wstępnym badaniem rynku nie doszło do niczego więcej. Inaczej było w przypadku Banika Ostrawa. Niedawny rywal Legii Warszawa w europejskich pucharach złożył Wiśle ofertę, która została przyjęta.
Władze klubu postawiły sprawę jasno - nie zamierzali się sprzeciwiać odejściu Krzyżanowskiego, lecz jednocześnie pozostawili ostateczną decyzję samemu zawodnikowi. To spowodowało zwrot akcji. "Krzyżanowski usłyszał w klubie, że nie ma presji na transfer i ostatecznie sam zdecydował, że woli pozostać pod Wawelem. Nie był przekonany, że transfer do ligi czeskiej będzie dla niego odpowiednim krokiem" - opisuje Mateusz Miga na łamach "sport.tvp.pl".
Krzyżanowski w takim razie rozpocznie zimowe przygotowania wraz z resztą drużyny. Wisła do treningów wróci już w poniedziałek 5 stycznia, a kilka dni później wyjedzie na zgrupowanie do tureckiego Belek.