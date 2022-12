Na papierze transfer Luana Capanniego do Arki Gdynia wygląda bardzo dobrze. To wysoki (190 cm), ledwie 22-letni brazylijski napastnik, z włoskim paszportem, który w swoim CV ma już wielkie klubu z Serie A - AC Milan i Lazio Rzym. Co prawda w Italii grał głównie w młodzieżowych drużynach wyżej wymienionych klubów, ale również w Primaverze (odpowiednik Młodej Ekstraklasy) występował Olaf Kobacki, który bardzo dobrze radził sobie na poziomie I ligi w barwach Arki, czym zapracował na transfer czasowy do Miedzi Legnica, która jest w bieżącym sezonie beniaminkiem Ekstraklasy.