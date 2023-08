Były reprezentant Polski rozwiąże kontrakt. Rodzina jest najważniejsza

Odra Opole zremisowała bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec w ostatnim meczu 6. kolejki Fortuna I ligi. Mecz jakich wiele przed nim i po nim, tzw. "ligowy dżemik". To spotkanie jednak było ważne z innych powodów, to zapewne ostatni w karierze mecz na szczeblu centralnym dla 34-letniego Macieja Makuszewskiego , który w 2017 r. pięć razy zagrał w reprezentacji Polski za kadencji Adama Nawałki.

Pomimo to Makuszewski rozwiąże kontrakt z Odrą i powróci w rodzinne strony, do IV-ligowych Wigier Suwałki . Decyzja motywowana jest względami rodzinnymi. Działacze z Opolszczyzny szanują decyzję zawodnika, ale do ostatniej chwili będą chcieli odwieść go od tej decyzji.

- Cały czas rozmawiamy z Maćkiem na temat przyszłości, nie chcemy się z nim żegnać. Bardzo szanujemy jego decyzję, ale cały czas mocno wierzymy w to, że nie jest ostateczna. Wiemy, jak ważny to zawodnik dla naszej drużyny i nie podlega to dyskusji. Swoje problemy zgłaszał nam już przed startem sezonu. Cieszę się z tego, jak podszedł do swoich obowiązków, potrafił się na nich skupić, osiągnąć bardzo wysoką formę sportową, wspierać drużynę nie tylko na boisku, ale też w szatni. Rozumiemy sytuację Maćka i to, że najważniejsza dla niego jest rodzina. Chcemy mu pomóc. Jego odejście będzie pewne, gdy już wejdzie w życie - podkreśla Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole na łamach katowickiego "Sportu".