2025 to również rok, w którym dość głośnym echem niosła się informacja, jakoby zespół miał uzyskać wielomilionowe wsparcie od zagranicznego inwestora z polskimi korzeniami - Thomasa Kokosinskiego. Początkiem czerwca Amerykanin zawitał do Krakowa, aby sfinalizować wspomnianą inwestycję, jednak w wyniku niezwykle niefortunnego wypadku trafił on do szpitala, a kilka dni później otrzymaliśmy informację o śmierci 42-latka. Wspomniany wcześniej Królewski był zdruzgotany wiadomością o przedwczesnym odejściu biznesmena, który "zakochał się w Wiśle Kraków bezgranicznie". Niespodziewana śmierć inwestora przekreśliła jednocześnie wielką szansę dla klubu ze stolicy Małopolski.