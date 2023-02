Ariel Borysiuk podpisze kontrakt z Resovią - tak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Umowa ma trwać do końca sezonu 2024/25. Łukasz Gikiewicz dodał na Twitterze, że był "pośrednikiem" w tym transferze. Zawodnik miał mieć gotowy do podpisania kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg, ale ostatecznie na to się nie zdecydował.

Dla 31-latka będzie to powrót do Polski po półtora roku. W sierpniu 2021 trafił z Jagiellonii Białystok do indyjskiego Chennaiyin FC, a w lipcu 2022 przeniósł do albańskiego KF Laci. W styczniu rozstał się z tym ostatnim klubem i był dostępny na rynku tzw. wolnych agentów, dostępnych bez konieczności wpłacania kwoty odstępnego.