Znicz to bardzo ważny punkt w karierze Lewandowskiego . Być może gdyby nie dostał szansy w klubie z Pruszkowa, jego kariera nie byłaby taka, jaką znamy . A w Zniczu był królem strzelców najpierw trzeciej, a potem drugiej ligi (obecnie pierwsza). Miał ogromny udział w awansie drużyny na zaplecze Ekstraklasy. Ze Znicza trafiła do Lecha, a potem wszyscy już wiemy - Borussia, Bayern, Barcelona i ogromna lista sukcesów na czele z triumfem w Lidze Mistrzów.

- W klubie przypomina się o nim. W sali odpraw wisi cała seria zdjęć Lewandowskiego w barwach Znicza. Jest traktowany jak legenda, ale to chyba nikogo nie dziwi - podkreśla Maciej Firlej, następca Lewandowskiego. To właśnie 27-letni napastnik poprowadził Znicz do awansu - zdobył 21 bramek i był najskuteczniejszym zawodnikiem ligi.