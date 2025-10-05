Był na radarze Włochów, teraz chce go Wieczysta. Hitowe wieści ws. 18-letniego reprezentanta Polski

Wieczysta Kraków to bardzo ciekawy projekt na piłkarskiej mapie Polski. Zespół ten ma bowiem bardzo duże aspiracje, a ich sufit kończy się obecnie tam, gdzie zaczynają się rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie Wieczysta znajduje się już w Betclic I Lidze, gdzie toczy zaciekłą batalie o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Póki co ta walka wychodzi im całkiem nieźle. Po 11 rozegranych kolejkach klub znajduje się na drugim miejscu w tabeli, ustępując punktowo jedynie rywalowi zza miedzy - Wiśle Kraków. Kilka dni temu Wieczysta była naprawdę blisko zredukowania kilkupunktowej straty do lidera, lecz w niekwestionowanym hicie I Ligi udało jej się wywalczyć jedynie remis.

Wieczysta chce zainwestować w przyszłość. Na celowniku młody talent reprezentacji Polski

Dotychczas ekipa Przemysława Cecherza ściągała do siebie głównie zawodników doświadczonych. Teraz jednak mają oni postawić na gracza, który w dłuższej perspektywie może zapewnić im solidny fundament defensywy na lata. Mowa o grającym w Stali Rzeszów Michale Synosiu. To 18-letni, mierzący 187 cm wzrostu, obrońca, którego głównym sektorem operowania jest środek defensywy.

Mimo młodego wieku Synoś jest podstawowym defensorem rzeszowskiej ekipy. Zdążył już rozegrać 44 spotkania w barwach pierwszej drużyny Stali. W sezonie 2025/2026 zanotował on 13 występów, przebywając na boisku pełny wymiar minut. Dotychczas rozegrał także 7 spotkań w reprezentacji Polsku U-18 oraz 3 mecze w reprezentacji Polski U-19. Według "transfermarktu" jest on obecnie najbardziej wartościowym graczem rzeszowskiej ekipy, a jego talent wyceniono na 700 tys. euro.

"Zimą, jak słyszymy, Wieczysta również ma ambitne plany. Z naszych informacji wynika, że klub z Krakowa interesuje się Michałem Synosiem, a więc utalentowanym piłkarzem Stali Rzeszów. Ten 18-letni środkowy obrońca jest pewnym punktem Stali. [...]. Od dłuższego czasu interesują się nim kluby z Polski i spoza naszego kraju" - piszą dziennikarze portalu "goal.pl".

Już w sierpniu pojawił się informacje, że o ewentualną cenę za uzdolnionego 18-latka pytali przedstawiciele Cagliari Calcio, rozgrywającego swoje spotkania w Serie A. Te rozmowy miały jednak utknąć w martwym punkcie. Obecnie Synosiem bardzo żywo zainteresowane są władze Wieczystej Kraków, a okazja do jego pozyskania jest wręcz idealna. Obecny kontrakt zawodnika wygada w czerwcu 2026 roku, a jak podaje cytowany portal, obecni pracodawcy Synosia przyznali, że nie stać ich na zatrzymanie piłkarza w swoich szeregach. Do hitowej transakcji może więc dojść już podczas zimowego okna transferowego.

