Był na radarze Włochów, teraz chce go Wieczysta. Hitowe wieści ws. 18-letniego reprezentanta Polski
Wieczysta Kraków dokonała w tym sezonie kilku naprawdę poważnych wzmocnień. Mimo to klub nie zamierza zwalniać tempa, choć w najbliższych miesiącach może obrać nieco inną strategię na rynku transferowym. Wedle medialnych doniesień, zespół z miasta nad Wisłą jest bowiem zainteresowany 18-letnim polskim talentem, o który nie tak dawno temu pytał jeden z klubów włoskiej Serie A.
Wieczysta Kraków to bardzo ciekawy projekt na piłkarskiej mapie Polski. Zespół ten ma bowiem bardzo duże aspiracje, a ich sufit kończy się obecnie tam, gdzie zaczynają się rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie Wieczysta znajduje się już w Betclic I Lidze, gdzie toczy zaciekłą batalie o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
Póki co ta walka wychodzi im całkiem nieźle. Po 11 rozegranych kolejkach klub znajduje się na drugim miejscu w tabeli, ustępując punktowo jedynie rywalowi zza miedzy - Wiśle Kraków. Kilka dni temu Wieczysta była naprawdę blisko zredukowania kilkupunktowej straty do lidera, lecz w niekwestionowanym hicie I Ligi udało jej się wywalczyć jedynie remis.
Przez ostatnie miesiące krakowski zespół dokonał kilku naprawdę konkretnych wzmocnień. Do składu dołączyli tacy gracze jak: Kamil Dankowski, Miki Villar, Karol Fila, Maciej Gajos, Kamil Pestka, Petar Pusić, Carlitos, czy wreszcie były zawodnik Chelsea Lucas Piazon. Wedle informacji portalu "Goal.pl", ofensywa transferowa Wieczystej wcale się jednak nie zakończyła, a w najbliższych miesiącach może jedynie przybrać nieco inny charakter.
Wieczysta chce zainwestować w przyszłość. Na celowniku młody talent reprezentacji Polski
Dotychczas ekipa Przemysława Cecherza ściągała do siebie głównie zawodników doświadczonych. Teraz jednak mają oni postawić na gracza, który w dłuższej perspektywie może zapewnić im solidny fundament defensywy na lata. Mowa o grającym w Stali Rzeszów Michale Synosiu. To 18-letni, mierzący 187 cm wzrostu, obrońca, którego głównym sektorem operowania jest środek defensywy.
Mimo młodego wieku Synoś jest podstawowym defensorem rzeszowskiej ekipy. Zdążył już rozegrać 44 spotkania w barwach pierwszej drużyny Stali. W sezonie 2025/2026 zanotował on 13 występów, przebywając na boisku pełny wymiar minut. Dotychczas rozegrał także 7 spotkań w reprezentacji Polsku U-18 oraz 3 mecze w reprezentacji Polski U-19. Według "transfermarktu" jest on obecnie najbardziej wartościowym graczem rzeszowskiej ekipy, a jego talent wyceniono na 700 tys. euro.
"Zimą, jak słyszymy, Wieczysta również ma ambitne plany. Z naszych informacji wynika, że klub z Krakowa interesuje się Michałem Synosiem, a więc utalentowanym piłkarzem Stali Rzeszów. Ten 18-letni środkowy obrońca jest pewnym punktem Stali. [...]. Od dłuższego czasu interesują się nim kluby z Polski i spoza naszego kraju" - piszą dziennikarze portalu "goal.pl".
Już w sierpniu pojawił się informacje, że o ewentualną cenę za uzdolnionego 18-latka pytali przedstawiciele Cagliari Calcio, rozgrywającego swoje spotkania w Serie A. Te rozmowy miały jednak utknąć w martwym punkcie. Obecnie Synosiem bardzo żywo zainteresowane są władze Wieczystej Kraków, a okazja do jego pozyskania jest wręcz idealna. Obecny kontrakt zawodnika wygada w czerwcu 2026 roku, a jak podaje cytowany portal, obecni pracodawcy Synosia przyznali, że nie stać ich na zatrzymanie piłkarza w swoich szeregach. Do hitowej transakcji może więc dojść już podczas zimowego okna transferowego.