Druga kwestia - mamy trzech młodzieżowców i dziwi mnie jedna rzecz. To nie jest doceniane, dziwnym trafem o tym się nie mówi i nie pisze. A myślę, że to fakt godny uwagi w takim przypadku, gdy walczy się o tę najwyższą stawkę, czyli o awans do Ekstraklasy. Tymczasem nikt tego nie podkreśla

punktował Jerzy Brzęczek.