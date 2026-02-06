Brutalny atak nastolatka w Krakowie. Arbiter od razu wyrzucił go z murawy

W pierwszym tegorocznym meczu I ligi Wisła Kraków pokonała na swoim terenie GKS Tychy 3:1. W starciu lidera z przedostatnią drużyną tabeli nie doszło zatem do niespodzianki. Prowadzenie objęli wprawdzie goście, ale potem do siatki trafiali już tylko piłkarze "Białej Gwiazdy".

Bohaterem wieczoru okazał się 19-letni Maciej Kuziemka. Wpisał się na listę strzelców w 28. i 30. minucie spotkania. To były kluczowe uderzenia, dające gospodarzom prowadzenie.

Kawala spędził na murawie tylko minutę. Brutalny faul nastolatka i bezdyskusyjna czerwona kartka

W końcowej fazie spotkania nie obyło się bez brzydkiego i niebezpiecznego incydentu. W 80. minucie z ławki wprowadzony został do gry Szymon Kawala, również 19-latek. Na boisku przebywał tylko minutę.

W niegroźnej sytuacji zaatakował jednego z rywali w bezpardonowy sposób. Atak na okolice stawu skokowego mogło się skończyć dla zawodnika tyskiego zespołu dotkliwą kontuzją. Arbiter pokazał wiślakowi czerwoną kartkę, nie mógł podjąć innej decyzji.

Kawala uznawany jest za jeden z największych talentów Wisły. Do kadry pierwszego zespołu dołączył u progu obecnego sezonu. W sierpniu zdobył premierową i jedyną do tej pory bramkę. Pokonał golkipera Znicza Pruszków w wyjazdowym meczu zakończonym wygraną krakowian 7:0.

Rozwiń

Szymon Kawala Igor Zadecki/Arena Akcji Newspix.pl

Krzysztof Rawa: My się nie wyzwolimy od magii skoków narciarskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport