Zespół Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, lider pierwszej ligi, przegrał na własnym boisku z Miedzią Legnica 0-2 w 29. kolejce. Choć to gospodarze dominowali w tym spotkaniu, nie potrafili znaleźć sposobu na rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Bruk-Bet Termalica - Korona Kielce 6-2 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Reklama

W mecz zdecydowanie lepiej weszli podopieczni Mariusza Lewandowskiego, którzy dużo częściej utrzymywali się przy piłce. Wydawało się, że to lider, jako pierwszy wpakuje futbolówkę do bramki rywali. Okazało się, że nie! To goście wykorzystali okazję, już w 35. minucie obejmując prowadzenie. Trafienie na koncie Miedzi zanotował Michał Bednarski, wychowanek Chrobrego Głogów. To była intensywna końcówka pierwszej części spotkania, ale mimo prób żadnej z ekip nie udało się już zmienić wyniku.

Reklama

W drugiej połowie to dalej "Słoniki" dyktowały tempo spotkania i to one częściej szukały szans na strzelenie gola. W obu ekipach nie brakowało zmian i to właśnie zawodnik, który po przerwie dołączył do drużyny, zdobył bramkę. Znowu dla Miedzi! W 83. minucie gola strzelił Joan Roman, ustalając wynik spotkania.

Przegrana w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę pozycji Bruk-Betu, który pozostał liderem. Trzy punkty są za to niezwykle cenne dla gości, bo dalej liczą się w walce o strefę barażową. Po sobotnim meczu tracą cztery oczka do szóstego ŁKS-u.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę 1. ligi

Zdjęcie Joan Roman (z prawej) z Miedzi i Adam Radwański / Newspix

agb