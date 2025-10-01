Blamaż byłego trenera Polaków. Tragiczny bilans, w klubie stracili cierpliwość

Górnik Łęczna jest bez wątpienia ciekawym przypadkiem klubu, który w przeciągu kilku lat potrafił pokonać drogę od Ekstraklasy do II ligi i z powrotem. Do momentu eksplozji potencjału Motoru Lublin, to właśnie Górnik na Lubelszczyźnie był największą nadzieją kibiców na ugoszczenie "wielkiej piłki".

Do pewnego momentu ubiegłego sezonu powrót do Ekstraklasy był możliwy. Górnik utrzymywał się blisko miejsc barażowych, lecz finalnie do szóstej lokaty zabrakło im sześciu punktów. Brak walki o elitę nie był dla miejscowych kibiców jedyną złą informacją. Po niespełna półtora roku pracy klub opuścił dotychczasowy trener Pavol Stano. Dobrze znany z polskich boisk Słowak finalnie wylądował w rodzimym MSK Zilina i rywalizował o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa.

Katastrofalna kadencja byłego selekcjonera. Brak zwycięstwa i zwolnienie

Miejscowi działacze blisko miesiąc czekali na ogłoszenie nowego szkoleniowca. Ostatecznie wybór padł na Macieja Stolarczyka, trenera z bardzo solidnym CV jak na warunki Betclic 1. Ligi. 53-latek miał za sobą pracę z młodzieżową reprezentacją Polski. Bezpośrednio przed przejściem do Łęcznej, był zatrudniony przez Jagiellonię Białystok. Nie była to udana przygoda, w momencie zwolnienia klub z Białegostoku nie przypominał tego, który obserwujemy w przededniu starcia w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pałeczkę po nim przejął niedoświadczony Adrian Siemieniec, a efekty jego pracy są wszystkim doskonale znane.

Niektórzy kibice mogli być zaniepokojeni już w trakcie okresu przygotowawczego. Górnik rozegrał kilka spotkań z wyżej notowanymi drużynami z Polski i Izraela - nie wygrał żadnego z nich. Na premierowe zwycięstwa w sparingach przyszła pora już po rozpoczęciu zmagań ligowych, gdy w "sparingach wyrównawczych" Górnik wysoko pokonał czwartoligową Tomasovię Tomaszów Lubelski oraz ... własne rezerwy z klasy okręgowej.

W lidze wcale nie było lepiej - zaczęło się od dwóch porażek, a zaraz po tym przyszło aż pięć remisów z rzędu. Passę spotkań bez rozstrzygnięcia przerwała porażka 0:4 na swoim terenie ze Stalą Rzeszów. Kolejne tygodnie nie przynosiły żadnego progresu, a Górnik na stałe osiadał na dole ligowej tabeli. Lepiej nie było również w Pucharze Polski, w którym przygodę zakończyła porażka 1:5 z Cracovią.

W ostatni weekend Górnik przegrał na wyjeździe 0:2 z Chrobrym Głogów. I to przelało czarę goryczy. Wtorkowy wieczór przyniósł komunikat, na który od pewnego czasu miejscowi kibice wyczekiwali.

- Górnik Łęczna SA informuje, że z dniem 30 września 2025 roku Maciej Stolarczyk przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Górnika Łęczna - zakomunikował pierwszoligowiec na łamach swojej oficjalnej strony internetowej.

W nadchodzącym spotkaniu z Miedzią Legnica zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Daniel Rusek. Stolarczyk odchodzi z Gornika Łęczna nie zaznając ani jednej wygranej w meczu o stawkę. Biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe oraz nieszczęsny mecz w krajowym pucharze, pierwszoligowiec pod jego wodzą sześć razy przegrał i sześciokrotnie zremisował.

Górnik wraz ze Zniczem Pruszków są na ten moment najsłabszymi drużynami w lidze, lecz klub z Łęcznej jako jedyny nie wygrał w tym sezonie ligowym ani jednego meczu. Podobnej sztuki na szczeblu centralnym dokonał tylko drugoligowy GKS Jastrzębie (trzy remisy i siedem porażek w dziesięciu meczach).

Maciej Stolarczyk INTERIA.PL

Maciej Stolarczyk Zbigniew Czyż INTERIA.PL