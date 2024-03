"Biała Gwiazda" bliżej szczytu tabeli. Wystarczył popis jednego snajpera

Wisła Kraków nie mogła sobie pozwolić na potknięcie, jeśli chciała zachować realny kontakt ze ścisłą czołówką tabeli. Z kolei komplet punktów zapewniał Miedzi Legnica awans do strefy premiowanej udziałem w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Przed pierwszym gwizdkiem goście tracili do "Białej Gwiazdy" tylko dwa punkty.