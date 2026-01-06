Będzie szturm na Ekstraklasę. Wieczysta dopięła swego. Jest oficjalny komunikat

Rundę jesienną Paulinho spędził w rumuńskim Otelul Galati. W 20 spotkaniach tamtejszej ekstraklasy zdobył siedem bramek i zaliczył asystę. Drugą asystę zanotował w krajowym pucharze.

To transfer definitywny. 26-letni napastnik związał się z Wieczystą Kraków kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Umowa zawiera opcję prolongaty o kolejny rok.

Wieczysta Kraków z nowym nabytkiem. Paulinho ma być postrachem bramkarzy na zapleczu Ekstraklasy

Portugalczyk pomyślnie przeszedł testy medyczne. Cechuje go siła, dynamika i dobre warunki fizyczne (186 cm wzrostu). Rozliczany będzie jednak przede wszystkim ze skuteczności.

Akurat na ten aspekt w pierwszej części rozgrywek Wieczysta w lidze nie narzekała. Na koncie zespołu widnieje 40 zdobytych bramek. Więcej goli zdobyli tylko piłkarze Wisły Kraków (48).

Dla Paulinho to trzeci kraj emigracji. Wcześniej - oprócz Rumunii - grał również w Turcji i Danii. W krakowskiej drużynie otrzymał trykot z numerem 9.

To trzeci nabytek Wieczystej tej zimy. Wcześniej pozyskano pomocnika Nikolę Kneżevicia i defensora Eliasa Olssona. Okienko transferowe pozostaje jednak otwarte i w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych wzmocnień kadrowych.

Nowym asystentem trenera Kazimierza Moskala został Marcin Broniszewski. Na półmetku zmagań beniaminek zajmuje w tabeli szóste miejsce. Ma tylko cztery punkty straty do strefy premiowanej bezpośrednim awansem do Ekstraklasy.

