Będzie szturm na Ekstraklasę. Wieczysta dopięła swego. Jest oficjalny komunikat
Wieczysta Kraków to w tym sezonie jedna z dwóch najbardziej bramkostrzelnych ekip I ligi. Mimo to klub zakontraktował właśnie kolejnego snajpera. Jest nim Portugalczyk Paulinho. 26-latek związał się z klubem 2,5-letnim kontraktem z opcją prolongaty o kolejny rok. Drużyna Kazimierza Moskala, zajmująca obecnie szóstą lokatę w tabeli, wiosną przypuści szturm na bramy Ekstraklasy.
Rundę jesienną Paulinho spędził w rumuńskim Otelul Galati. W 20 spotkaniach tamtejszej ekstraklasy zdobył siedem bramek i zaliczył asystę. Drugą asystę zanotował w krajowym pucharze.
To transfer definitywny. 26-letni napastnik związał się z Wieczystą Kraków kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Umowa zawiera opcję prolongaty o kolejny rok.
Wieczysta Kraków z nowym nabytkiem. Paulinho ma być postrachem bramkarzy na zapleczu Ekstraklasy
Portugalczyk pomyślnie przeszedł testy medyczne. Cechuje go siła, dynamika i dobre warunki fizyczne (186 cm wzrostu). Rozliczany będzie jednak przede wszystkim ze skuteczności.
Akurat na ten aspekt w pierwszej części rozgrywek Wieczysta w lidze nie narzekała. Na koncie zespołu widnieje 40 zdobytych bramek. Więcej goli zdobyli tylko piłkarze Wisły Kraków (48).
Dla Paulinho to trzeci kraj emigracji. Wcześniej - oprócz Rumunii - grał również w Turcji i Danii. W krakowskiej drużynie otrzymał trykot z numerem 9.
To trzeci nabytek Wieczystej tej zimy. Wcześniej pozyskano pomocnika Nikolę Kneżevicia i defensora Eliasa Olssona. Okienko transferowe pozostaje jednak otwarte i w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych wzmocnień kadrowych.
Nowym asystentem trenera Kazimierza Moskala został Marcin Broniszewski. Na półmetku zmagań beniaminek zajmuje w tabeli szóste miejsce. Ma tylko cztery punkty straty do strefy premiowanej bezpośrednim awansem do Ekstraklasy.