Partner merytoryczny: Eleven Sports

Będzie szturm na Ekstraklasę. Wieczysta dopięła swego. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Wieczysta Kraków to w tym sezonie jedna z dwóch najbardziej bramkostrzelnych ekip I ligi. Mimo to klub zakontraktował właśnie kolejnego snajpera. Jest nim Portugalczyk Paulinho. 26-latek związał się z klubem 2,5-letnim kontraktem z opcją prolongaty o kolejny rok. Drużyna Kazimierza Moskala, zajmująca obecnie szóstą lokatę w tabeli, wiosną przypuści szturm na bramy Ekstraklasy.

Mężczyzna w jasnej bluzie trzyma w rękach żółto-czarną koszulkę piłkarską z widocznym logo sponsora oraz herbem klubu na tle dużego emblematu klubowego z napisem WIE.
Paulinho, nowy snajper Wieczystej Kraków (Źródło: Wieczysta Kraków)materiał zewnętrzny

Rundę jesienną Paulinho spędził w rumuńskim Otelul Galati. W 20 spotkaniach tamtejszej ekstraklasy zdobył siedem bramek i zaliczył asystę. Drugą asystę zanotował w krajowym pucharze.

To transfer definitywny. 26-letni napastnik związał się z Wieczystą Kraków kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Umowa zawiera opcję prolongaty o kolejny rok.

Wieczysta Kraków z nowym nabytkiem. Paulinho ma być postrachem bramkarzy na zapleczu Ekstraklasy

Portugalczyk pomyślnie przeszedł testy medyczne. Cechuje go siła, dynamika i dobre warunki fizyczne (186 cm wzrostu). Rozliczany będzie jednak przede wszystkim ze skuteczności.

Akurat na ten aspekt w pierwszej części rozgrywek Wieczysta w lidze nie narzekała. Na koncie zespołu widnieje 40 zdobytych bramek. Więcej goli zdobyli tylko piłkarze Wisły Kraków (48).

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski
Reprezentacja

Nie otrzymał powołania od Urbana. Dotarł już do Madrytu. Na zdjęciach logo Realu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Dla Paulinho to trzeci kraj emigracji. Wcześniej - oprócz Rumunii - grał również w Turcji i Danii. W krakowskiej drużynie otrzymał trykot z numerem 9.

    To trzeci nabytek Wieczystej tej zimy. Wcześniej pozyskano pomocnika Nikolę Kneżevicia i defensora Eliasa Olssona. Okienko transferowe pozostaje jednak otwarte i w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych wzmocnień kadrowych.

    Nowym asystentem trenera Kazimierza Moskala został Marcin Broniszewski. Na półmetku zmagań beniaminek zajmuje w tabeli szóste miejsce. Ma tylko cztery punkty straty do strefy premiowanej bezpośrednim awansem do Ekstraklasy.

    Zobacz również:

    Mateusz Bogusz (nr 21) mocno skomplikował sobie sytuację na gruncie klubowym
    Reprezentacja

    Odnaleziono polskiego piłkarza. Poruszenie w Meksyku. Poszukiwania trwały 3 dni

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Mallorca - Girona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Mężczyzna w niebieskiej koszulce polo z białymi paskami stoi na tle stadionowych niebieskich trybun, obok widoczny zielony znak ewakuacyjny oraz fragment żółtych barierek.
      Kazimierz MoskalMarcin GolbaAFP
      Mężczyzna w ciemnej kurtce sportowej z godłem Polski oraz logotypami sponsorów Orlen i InPost, stojący obok innych osób w podobnych kurtkach, z lekkim uśmiechem i krótkimi siwymi włosami.
      Marcin BroniszewskiPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja