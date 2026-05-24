Będą zmiany w Wiśle Kraków? "Nie wierzę, że pozbiera klocki"

Piotr Jawor: Wisła Kraków zdominowała I ligę i prowadziła od pierwszej do ostatniej kolejki.

Bogdan Zając: - Wygrali zdecydowanie. Oczywiście, miewali problemy, ale spowodowane było to głównie absencjami. Mimo to zespół z różnych sytuacji wychodził obronną ręką i na wiosnę na boisku nie przegrał żadnego spotkania. Wisła dawała sobie radę w wielu trudnych momentach, przecież często pierwsza traciła bramkę. Nie zawsze udawało jej się wygrać, ale drużyna wykonała kawał pracy.

To już jest zespół gotowy na walkę w Ekstraklasie?

- Walczyć zawsze można, pytanie tylko, czy ta walka przyniesie zwycięstwo... W Ekstraklasie poziom jest zdecydowanie wyższy, ale Wisła ma swoje atuty. Gra ciekawą piłkę i gdyby wszystko funkcjonowało jak należy, to nawet w tym składzie byłaby w stanie sporo zdziałać. Pewnie nie wygrywaliby seryjnie, ale z wieloma zespołami mogliby nawiązać rywalizację. Nie ma co jednak ukrywać, że drużynie przydałyby się wzmocnienia, jeśli chce się rozwijać.

Z obecnym składem Wisła utrzymałaby się w Ekstraklasie?

- Nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Ale wiem, że nie awansowali po to, by tylko awansować, ale coś więcej w Ekstraklasie znaczyć. Wisła, szczególnie u siebie pokazuje atuty, świetnie grają piłką, czują się z nią dobrze przy nodze. W Ekstraklasie wyjazdowe mecze są jednak wyjątkowo trudne.

Które pozycje wymagają wzmocnienia?

- Na pewno przydałby się bramkarz. Patryk Letkiewicz fajnie się rozwija, idzie do przodu, ale może być na jeszcze wyższym poziomie. Dobrze gra nogami, jest świetny na linii, ale ma też pewne mankamenty. Do tego potrzebny jest mu właśnie ktoś do rywalizacji. Letkiewicz sporo Wiśle wybronił, ale miewał też słabsze momenty.

Potrzebny byłby także środkowy obrońca do rywalizacji i skrzydłowy, który z przytupem mógłby wejść do zespołu, bo dziś Wisła na tej pozycji wystawiała zawodników, którzy nie są stworzeni do gry na boku.

Przydałby się też wyższy zawodnik do środka pola, który byłby także zagrożeniem przy stałych fragmentach. No i drugi napastnik, bez względu na to, czy Angel Rodado będzie w pełni zdrowia, czy nie. Potrzeba minimum dwóch atakujących na wysokim poziomie.

Rozmawiamy o składzie na przyszły sezon, tymczasem na ten moment drużyna nie ma trenera na Ekstraklasę, bo umowa Mariusza Jopa wygasa 30 czerwca. W tej sytuacji pojawiają się spekulacje o jego zastąpieniu.

- Umówmy się - papier wszystko przyjmie, agencje menedżerskie nakręcają spiralę zmian, tymczasem w Wiśle w ogóle nie powinno być tematu innego trenera. Drużyna świetnie funkcjonuje i jedyne, co potrzeba, to wzmocnienie obecnego sztabu. Mariusz Jop doskonale sobie radzi, dobrze reaguje, wyciąga wnioski, zespół się rozwija. Chylę czoła przed ich wynikami, przewalcowali I ligę.

Za to Wiśle na pewno przydałyby się pieniądze, np. od Wojciecha Kwietnia.

- Na pewno, ale nie wyobrażam sobie, by w klubie funkcjonowały obok siebie dwie takie osobowości jak Jarosław Królewski i Wojciech Kwiecień. Na razie wokół sprawy jest dużo szumu, ale nic z tego nie wynika. Zresztą jestem przekonany, że jak Wieczysta awansuje do Ekstraklasy, to Kwiecień będzie chciał w niej powalczyć. Nie chce mi się wierzyć, że awansuje i odejdzie. Gdyby wtedy pozbierał klocki, byłaby to bardzo niezrozumiała decyzja.

Wisła wraca do Ekstraklasy po czterech latach i pewnie zabrzmi to dziwnie, ale może temu klubowi potrzebny był taki czyściec? Kibice zaczęli śrubować rekordy frekwencji, klub wiele spraw poukładał, drużyna gra atrakcyjną piłkę.

- Odnoszę wrażenie, że kibice Wisły też w pewnym sensie dojrzeli. Zobaczyli, że drużyna nie może tylko pięknie grać, ale czasem musi zagrać też pragmatycznie i np. cieszyć się z remisu. Gdy byłem asystentem Radka Sobolewskiego, to z trybun leciały wyzwiska, kibice źle reagowali. Na trybunach był wyczuwalny niepokój i emocje, które też udzielały się piłkarzom. Obecnie Wisła jest stabilniejsza i na boisku, i na trybunach, a kibice są 12., a czasem nawet 13. zawodnikiem. Frekwencją wspierali klub finansowo, świetnie dopingowali. To także dzięki nim Wisła wraca tam, gdzie jej miejsce.

Rozmawiał Piotr Jawor

