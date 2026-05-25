Baraże o awans Wieczystej, ale co zrobiła Wisła Kraków. Wielki gest, rywale ogłaszają

Już od pewnego czasu Wieczysta Kraków chciała dokonać czegoś, co w oczach wielu uważane było za niemal niemożliwe do realizacji. Ekipa, która jeszcze kilka lat temu rozgrywała swoje spotkania na niższych szczeblach rozgrywkowych, chciała wywalczyć sobie awans do PKO BP Ekstraklasy.

Do pewnego momentu wszystko szło naprawdę dobrze. W sezonie 2024/2025 krakowska drużyna wywalczyła prawo gry w Betclic I Lidze, a więc na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Wyniki osiągane na tym szczeblu napawały natomiast ogromnym optymizmem.

Na początku maja w obozie Wieczystej wybuchła jednak prawdziwa bomba. Właściciel klubu - Wojciech Kwiecień - miał bowiem zapowiedzieć degradację zespołu do znacznie niższej ligi. Co więcej, chwilę później pojawił się komunikat PZPN-u, w którym krajowy związek poinformował o nieudzieleniu Wieczystej licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie.

PZPN zmienia decyzję ws. Wieczystej. Wiadomo, co z barażami

Ostatecznie Wieczysta zakończyła sezon 2025/2026 na 3. miejscu. Oznacza to, że opisywana ekipa uzyskała prawo gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się, że zespół z "Miasta Królów" będzie mógł przystąpić do tych zmagań z pełnymi prawami do awansu. O zmianie pierwotnej decyzji poinformował bowiem sam PZPN.

Dowiedzieliśmy się również, że sporą pomoc w tej kwestii Wieczysta otrzymała od Wisły Kraków. Derbowy rywal udostępni bowiem boisko, na którym w przypadku awansu Wieczysta będzie mogła rozegrać swoje domowe spotkania. Na tym wypożyczenie obiektu "Białej Gwiazdy" jednak się nie kończy.

Sam klub wydał komunikat, w którym poinformował swoich kibiców o skutecznym odwołaniu od pierwotnej decyzji krajowego związku piłkarskiego. Przekazał także, iż zbliżający się półfinał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy również rozegrany zostanie na Synerise Arena - Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Cena biletów na nadchodzący coraz większymi krokami mecz z Polonią Warszawa opiewać będzie natomiast na symboliczną złotówkę.

