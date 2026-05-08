Awans to nie wszystko. Oto ambitne plany Wisły Kraków
Wisła Kraków po czterech latach oczekiwania wreszcie awansowała do Ekstraklasy. Krakowianie zapewnili sobie to na dwie kolejki przed końcem, ale to nie oznacza, że myślami są już na wakacjach. - Chcemy wygrać ligę i przejść do historii jako drużyna, która od pierwszej do ostatniej kolejki była liderem - podkreśla Jarosław Królewski, prezes 13-krotnych mistrzów Polski.
Wisła pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową w 2022 r. Wówczas w klubie podkreślano, że nikt nie wyobraża sobie banicji dłuższej niż jeden rok, ale rzeczywistość okazała się bardzo brutalna.
Najpierw Krakowianie przegrali półfinał barażów z Puszczą Niepołomice, rok później w ogóle się do nich nie załapali, a w poprzednim sezonie znów w półfinale lepsza okazała się Miedź Legnica.
Mimo kolejnej porażki szansę na dalsze prowadzenie zespołu otrzymał Mariusz Jop i dziś przy Reymonta nikt tej decyzji nie żałuje. Szkoleniowiec świetnie przygotował zespół i sprawił, że od pierwszej kolejki drużyna wysyłała jasny sygnał, że w tym roku to już na pewno awansu nie odpuści.
Wisła momentalnie się rozpędziła i szybko jej przewaga nad grupą pościgową urosła do kilkunastu punktów.
Przypominam sobie, jak niektórzy mówili już o niemal pewnym awansie po przerwie zimowej, ale w piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory. I dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić - podkreślał niedawno trener Jop.
Prezes Wisły Kraków: Chcemy przejść do historii
Teraz szkoleniowiec może być już pewny swego, bo nawet matematycznie jego drużyna jest już poza zasięgiem trzeciego miejsca. To jednak nie oznacza, że w spotkaniach z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce Krakowianie będą tylko fetowali awans.
- Mecz z Chrobrym to jeszcze nie koniec sezonu - chcemy tę ligę wygrać. Nic innego nas nie interesuje. Chcemy przejść do historii jako drużyna, która od pierwszej do ostatniej kolejki była liderem - postawił jasny cel przed swoimi piłkarzami Jarosław Królewski, prezes Wisły.
