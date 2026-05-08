Wisła pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową w 2022 r. Wówczas w klubie podkreślano, że nikt nie wyobraża sobie banicji dłuższej niż jeden rok, ale rzeczywistość okazała się bardzo brutalna.

Najpierw Krakowianie przegrali półfinał barażów z Puszczą Niepołomice, rok później w ogóle się do nich nie załapali, a w poprzednim sezonie znów w półfinale lepsza okazała się Miedź Legnica.

Mimo kolejnej porażki szansę na dalsze prowadzenie zespołu otrzymał Mariusz Jop i dziś przy Reymonta nikt tej decyzji nie żałuje. Szkoleniowiec świetnie przygotował zespół i sprawił, że od pierwszej kolejki drużyna wysyłała jasny sygnał, że w tym roku to już na pewno awansu nie odpuści.

Wisła momentalnie się rozpędziła i szybko jej przewaga nad grupą pościgową urosła do kilkunastu punktów.

Przypominam sobie, jak niektórzy mówili już o niemal pewnym awansie po przerwie zimowej, ale w piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory. I dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić - podkreślał niedawno trener Jop.

Prezes Wisły Kraków: Chcemy przejść do historii

Teraz szkoleniowiec może być już pewny swego, bo nawet matematycznie jego drużyna jest już poza zasięgiem trzeciego miejsca. To jednak nie oznacza, że w spotkaniach z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce Krakowianie będą tylko fetowali awans.

- Mecz z Chrobrym to jeszcze nie koniec sezonu - chcemy tę ligę wygrać. Nic innego nas nie interesuje. Chcemy przejść do historii jako drużyna, która od pierwszej do ostatniej kolejki była liderem - postawił jasny cel przed swoimi piłkarzami Jarosław Królewski, prezes Wisły.

PJ

Jarosław Królewski

