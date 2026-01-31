Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atak Wieczystej tuż przed pierwszym meczem. Na stole fortuna, został ostatni krok

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wieczysta Kraków nie przestaje zbroić się przed walką o historyczny awans do Ekstraklasy. Beniaminek Betclic I Ligi jest bliski kolejnego imponującego transferu, o czym informuję "Gazeta Krakowska". W poniedziałek w stolicy Małopolski testy medyczne ma odbyć Aleksandar Djermanović. Za rosłego serbskiego defensora Wieczysta ma zapłacić ogromne pieniądze.

Dwóch piłkarzy w żółto-czarnych strojach w akcji podczas meczu piłkarskiego, główny zawodnik wykonuje podanie lub strzał na stadionie w obecności publiczności, piłka przy nodze zawodnika.
Michał Pazdan w barwach Wieczystej KrakówIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

Jesienią głośno było o Wieczystej Kraków. Absolutny beniaminek na zapleczu Ekstraklasy od początku narzucił sobie wysokie tempo, a wewnątrz klubu wprost mówiło się o jak najszybszym awansie do elity. Przez pewien czas największym problemem była infrastruktura - Wieczysta mecze ligowe w tym sezonie musi rozgrywać w Sosnowcu.

Z czasem jednak sytuacja wewnątrz drużyny zaczęła się psuć. Przemysław Cecherz, który wywalczył z drużyną awans do Betclic 1. Ligi pożegnał się z posadą po remisie w derbach z Wisła oraz porażce z Odrą Opole. Zatrudnienie Gino Lettieriego w jego miejsce okazało się ogromnym nieporozumieniem. Wieczysta w trzech meczach zdobyła tylko punkt, tracąc w nich aż dziewięć goli. W konsekwencji Włoch bardzo szybko pożegnał się z pracą.

Na pewien czas zespół przejął dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk. Docelowo jednak szukano cały czas nowego trenera. Wybór padł na Kazimierza Moskala, szkoleniowca z ogromnym doświadczeniem w Ekstraklasie oraz na jej zapleczu. Na półmetku rywalizacji sytuacja Wieczystej jest względnie komfortowa - beniaminek jest szósty i do drugiej Polonii Bytom traci tylko cztery punkty.

Górnik Zabrze - Piast Gliwice
Ekstraklasa

Prosty błąd i lawina gwizdów, a potem takie sceny. Zwrot akcji w Derbach Śląska

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Nadchodzi kolejne wzmocnienie Wieczystej. Ta kwota musi imponować

    Zimą Moskal przeprowadził w Wieczystej sporo zmian kadrowych. Z drużyną oficjalnie pożegnali się Rafael Lopes, Chuma, Dani Sandoval czy Paweł Łysiak, a blisko podpisania kontraktu z nowym klubem ma być były reprezentant Polski Jacek Góralski. Jak podkreślano, Wieczysta zamierza nieco zmienić profil zarządzania, rzadziej stawiając na doświadczonych zawodników.

    Wieczysta, jak to ma w swoim zwyczaju, nie szczędziła grosza. Największym hitem zimowego okienka transferowego jest ściągnięcie Mikela Maigaarda. Gwiazda Cracovii, a także wyróżniający się piłkarz Ekstraklasy, tuż przed końcem kontraktu zdecydował się wzmocnić Wieczystą. Do beniaminka przyszli również napastnik Paulinho (siedem goli jesienią w rumuńskiej ekstraklasie), defensor Lechii Gdańsk Elias Olsson czy Serb Nikola Knezević.

    Wiele wskazuje jednak, że to nie jest koniec wzmocnień Wieczystej. "Gazeta Krakowska" donosi o kolejnym nowym zawodniku Wieczystej. Kazimierz Moskal tym razem wzmacnia defensywę, sięgając po rosłego Serba Aleksandara Djermanovicia.

    29-latek, który w ostatnich miesiącach grał w rodzimym OFK Belgrad, ma kosztować Wieczystą ponad pół miliona euro. Jak informuję "Gazeta Krakowska", Djermanović już w poniedziałek ma przybyć do Krakowa na testy medyczne.

    Jeżeli transfer ostatecznie dojdzie do skutku, Wieczysta otrzyma solidne wzmocnienie przed wznowieniem rozgrywek Betclic 1. Ligi. W pierwszym tegorocznym meczu czeka ich wyjazdowa potyczka ze Zniczem Pruszków.

    Bartosz Mazurek i Juljan Shehu w walce o piłkę. W tle Kamil Jóźwiak
    Ekstraklasa

    Siarczysty mróz i klapa na otwarciu "nowego" Widzewa. Bolesna lekcja w Łodzi

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
    Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
    Mężczyzna w niebieskiej koszulce polo z białymi paskami stoi na tle stadionowych niebieskich trybun, obok widoczny zielony znak ewakuacyjny oraz fragment żółtych barierek.
    Kazimierz Moskal nowym trenerem Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
    Sławomir Peszko
    Sławomir PeszkoGrzegorz WajdaEast News
    Jakub Popiwczak: Oczy się szkliły, nie będę ukrywałPolsat Sport

