Jesienią głośno było o Wieczystej Kraków. Absolutny beniaminek na zapleczu Ekstraklasy od początku narzucił sobie wysokie tempo, a wewnątrz klubu wprost mówiło się o jak najszybszym awansie do elity. Przez pewien czas największym problemem była infrastruktura - Wieczysta mecze ligowe w tym sezonie musi rozgrywać w Sosnowcu.

Z czasem jednak sytuacja wewnątrz drużyny zaczęła się psuć. Przemysław Cecherz, który wywalczył z drużyną awans do Betclic 1. Ligi pożegnał się z posadą po remisie w derbach z Wisła oraz porażce z Odrą Opole. Zatrudnienie Gino Lettieriego w jego miejsce okazało się ogromnym nieporozumieniem. Wieczysta w trzech meczach zdobyła tylko punkt, tracąc w nich aż dziewięć goli. W konsekwencji Włoch bardzo szybko pożegnał się z pracą.

Na pewien czas zespół przejął dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk. Docelowo jednak szukano cały czas nowego trenera. Wybór padł na Kazimierza Moskala, szkoleniowca z ogromnym doświadczeniem w Ekstraklasie oraz na jej zapleczu. Na półmetku rywalizacji sytuacja Wieczystej jest względnie komfortowa - beniaminek jest szósty i do drugiej Polonii Bytom traci tylko cztery punkty.

Nadchodzi kolejne wzmocnienie Wieczystej. Ta kwota musi imponować

Zimą Moskal przeprowadził w Wieczystej sporo zmian kadrowych. Z drużyną oficjalnie pożegnali się Rafael Lopes, Chuma, Dani Sandoval czy Paweł Łysiak, a blisko podpisania kontraktu z nowym klubem ma być były reprezentant Polski Jacek Góralski. Jak podkreślano, Wieczysta zamierza nieco zmienić profil zarządzania, rzadziej stawiając na doświadczonych zawodników.

Wieczysta, jak to ma w swoim zwyczaju, nie szczędziła grosza. Największym hitem zimowego okienka transferowego jest ściągnięcie Mikela Maigaarda. Gwiazda Cracovii, a także wyróżniający się piłkarz Ekstraklasy, tuż przed końcem kontraktu zdecydował się wzmocnić Wieczystą. Do beniaminka przyszli również napastnik Paulinho (siedem goli jesienią w rumuńskiej ekstraklasie), defensor Lechii Gdańsk Elias Olsson czy Serb Nikola Knezević.

Wiele wskazuje jednak, że to nie jest koniec wzmocnień Wieczystej. "Gazeta Krakowska" donosi o kolejnym nowym zawodniku Wieczystej. Kazimierz Moskal tym razem wzmacnia defensywę, sięgając po rosłego Serba Aleksandara Djermanovicia.

29-latek, który w ostatnich miesiącach grał w rodzimym OFK Belgrad, ma kosztować Wieczystą ponad pół miliona euro. Jak informuję "Gazeta Krakowska", Djermanović już w poniedziałek ma przybyć do Krakowa na testy medyczne.

Jeżeli transfer ostatecznie dojdzie do skutku, Wieczysta otrzyma solidne wzmocnienie przed wznowieniem rozgrywek Betclic 1. Ligi. W pierwszym tegorocznym meczu czeka ich wyjazdowa potyczka ze Zniczem Pruszków.

