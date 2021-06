Maciej Słomiński, Interia: Chciałem zacząć od pytania o ocenę minionego sezonu, ale właściwie na to pan już odpowiedział przedłużając umowę z trenerem Dariuszem Marcem. Czy to znaczy, że minione rozgrywki ocenia pan pozytywnie?

Michał Kołakowski, prezes Arki Gdynia: - Przed sezonem awans do finału Pucharu Polski postrzegalibyśmy jako sukces. Z kolei brak awansu do Ekstraklasy na pewno sukcesem nie jest, planowaliśmy jak najszybciej do niej wrócić. Patrząc przekrojowo na cały sezon, pokazaliśmy, że drużyna mimo wielu zmian, które były nieuniknione jest w stanie grać dobrą piłkę i do samego końca liczyć się w walce o awans do Ekstraklasy.

Do finału Pucharu Polski, Arka Gdynia była na mocnej fali wznoszącej. Potem z drużyny jakby trochę uszło powietrze. Moim zdaniem w formie z przełomu kwietnia i maja Arka awansowałaby do Ekstraklasy, a tak przegrała w półfinale baraży.

- Na pewno rozgrywki Pucharu Polski jak i sam finał były bardzo angażujące. Na decydujący mecz drużyna wyjechała już tydzień wcześniej - najpierw na spotkanie ligowe w Sosnowcu, następnie kilkudniowe zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. Sam mecz kosztował dużo sił i zdrowia. Dobrym przykładem jest Luis Valcarce, który grał z niedoleczoną kontuzją. Mimo to, porażka z Rakowem nie podcięła nam skrzydeł. Przyszły jeszcze trzy kolejne wygrane w lidze - z Bełchatowem, Resovią i dobrze sobie radzącą Sandecją. Natomiast pod koniec rozgrywek zabrakło regularności. Dwa remisy, kolejno z Widzewem i Koroną skomplikowały naszą sytuację.

Czy problemem Arki była zatem krótka ławka? W finale Pucharu Polski Raków wprowadził Davida Tijanicia, który zdobył zwycięskiego gola, mógł pozwolić sobie na zostawienie na ławce Mateusza Wdowiaka. Arka, z całym szacunkiem, wpuściła z rezerwy Kacpra Skórę, Pawła Sasina, Artura Siemaszko i Marcusa da Silvę.

- Nie da się porównać budżetów klubów z Ekstraklasy i jej zaplecza. Będąc drużyną I-ligową nie da się mieć 20 zawodników na wysokich kontraktach. Bazujemy na piłkarzach, mniej znanych i czasem nie do końca docenianych, ale jednocześnie wiem, że każdy z nich ma umiejętności, jest ambitny i ma coś do udowodnienia. Najlepszy przykład, to finał Pucharu Polski - Fabian Hiszpański zrobił akcję meczu podając do Mateusza Żebrowskiego, który ostatecznie trafił do bramki. Obaj przyszli z 3-ligowego, a później 2-ligowego KKS Kalisz.

Faktycznie dwaj piłkarze z Kalisza to chyba najlepsze transfery Arki w poprzednim sezonie.

- Wielu zawodników sprawdziło się bardzo dobrze. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy zawodnik przychodzi żeby pełnić określoną rolę w drużynie.

Były zatem w ogóle jakieś nieudane transfery w minionym sezonie?

- W połowie sezonu pożegnaliśmy się z kilkoma zawodnikami.

Z tego co zauważyłem gdyńska publika nie do końca przekonała się jeszcze do braci Wolsztyńskich.

- Rafał Wolsztyński strzelił dla nas trzy bramki, w tym zwycięską na jesień w meczu w Niecieczy. On i Łukasz mają swoje atuty, to dobrzy zawodnicy. Natomiast myślę, że z tej rundy nie są zadowoleni.

Ile pieniędzy przeszło Arce koło nosa przez przegrany finał Pucharu Polski?

- Nie patrzymy tylko na pieniądze, ważniejsze są sukcesy, szkoda że nie wygraliśmy tego Pucharu, bo byliśmy blisko. Tworzyliśmy lepsze sytuacje niż przeciwnik i straciliśmy prowadzenie dopiero w końcówce. Ale skoro pan pyta, to zwycięstwo w finale Pucharu Polski dawało pięć milionów netto. Porażka w finale to wpływ do klubowej kasy kwoty 750 tysięcy złotych netto. Do tego dochodzą premie od sponsorów, start w europejskich pucharach to też dodatkowy przychód dla klubu.

Był pan wkurzony po finale?

- Był zawód, nawet chyba większy niż po przegranym barażu z ŁKS. Prestiżu finału krajowego pucharu i półfinału baraży nie ma nawet co porównywać. Nie zakładaliśmy w budżecie dojścia do finału Pucharu Polski, a wygrana w nim pozwoliłaby wejść nam szybciej na jeszcze wyższy poziom - zarówno organizacyjnie jak i finansowo.

A jak na klubowych finansach odbije się brak awansu do Ekstraklasy?

- Dziś sytuacja finansowa Arki jest dobra. Czyli taka jaka powinna być. Wszystkie zobowiązania, które zastaliśmy w maju 2020 r. zostały już uregulowane. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi płatnościami. Dużo pracy wymagało by zoptymalizować koszty, spłacić zadłużenie, w tym odprawy dla odchodzących piłkarzy. Bardzo skorzystaliśmy na dotacjach z tarczy, to były pieniądze bardzo ważne dla płynności klubu. Pierwszy PFR został już umorzony - to bardzo dobra wiadomość. Do tego dwukrotne podwyższenie kapitału o milion złotych plus stałe wsparcie miasta - to wszystko pozwoliło wyjść na prostą, a wręcz rozwinąć się. Dziś możemy tworzyć budżet z myślą o przyszłości.

Wokół każdego większego klubu piłkarskiego jest grupa opozycyjna wobec właścicieli. Arka Gdynia nie jest wyjątkiem.

- Jeśli chodzi o stowarzyszenie kibiców, akcjonariat mniejszościowy, to z mojego punktu widzenia relacje ze wszystkimi są dobre. Wszyscy wspierają Arkę. Oczywiście, jak wszędzie, jest jakaś opozycja, która od czasu do czasu czuje potrzebę żeby wylać swoje żale w mediach.

Po barażowej przegranej Arki z ŁKS nie było wyzwisk z trybun i hejtu. Nie w każdym polskim klubie takie zachowanie kibiców byłoby regułą po porażce w decydującym meczu.

- Myślę, że to dużo mówi zarówno o drużynie, poszczególnych zawodnikach, jak i o naszych kibicach. Porażka z ŁKS w barażu była pechowa, ten mecz pokazał jak możemy grać, jak bardzo nam zależy. Moim zdaniem, nie ma zawodnika Arki, który by źle zagrał w tym meczu. Zmierzamy w dobrym kierunku i stać nas na jeszcze lepszą grę. Sezon nie był łatwy, czasu nie było dużo, udało się jednak stworzyć drużynę względnie młodą, głodną sukcesu, której gra może się podobać. Kibice to dostrzegają i doceniają, a piłkarze, jak i my wszyscy w klubie doceniamy, że fani - jeśli widzą zaangażowanie - są z Arką na dobre i złe.

Mówiąc o młodej drużynie chyba nie miał pan na myśli Pawła Sasina.

- Każdy transfer miał coś na celu. Paweł Sasin bardzo dobrze prezentował się w Górniku Łęczna. To zawodnik uniwersalny mogący zagrać na kilku pozycjach. Na pewno nie do przecenienia jest też jego wpływ na szatnię. Nie jest to zawodnik, który się obrazi. Zawsze wspiera całą drużynę.

No dobrze panie prezesie. Co teraz? Jaki cel na nowy sezon?

- Cel niezmienny: Ekstraklasa. Arka Gdynia jest za dużą firmą, by grać na zapleczu Ekstraklasy, naszym celem jest powrót na najwyższy szczebel rozgrywek i pozostanie tam na stałe. Chcemy grać wśród drużyn, które się nie bronią się przed spadkiem, a patrzą w górę tabeli.

Gdzieś już to słyszałem. Po spadku w 2011 r. Arka wracała do Ekstraklasy aż pięć lat. Dlaczego tak długo?

- To już pytanie do poprzedników. Jakikolwiek awans z jakiejkolwiek ligi sam w sobie jest osiągnięciem, a polska I liga jest szczególnie trudna i bardzo fizyczna. Trzeba być gotowym na grę o zwycięstwo w każdym meczu. Do tego nie wystarczają tylko umiejętności piłkarskie, ale również odpowiednia sfera mentalna. Dodatkowo przy spadku dochodzi konieczność wymiany dużej części kadry, bo niestety nie można sobie pozwolić na ten sam poziom wydatków. Jednym słowem nieunikniona jest reorganizacja sportowa jak i administracyjna.

W jakim składzie będziecie atakować Ekstraklasę?

- Przygotowania zaczynają się już zaraz - 1 lipca. Nie będzie już z nami Macieja Rosołka, który jedenastoma bramkami przez pół sezonu pokazał, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Można powiedzieć, że gdzie idzie to strzela.

Nie będzie też Juliusza Letniowskiego, który wraca z wypożyczenia do Lecha Poznań. Zdobył aż 12 goli, chociaż ich znaczna część padła z rzutów karnych. Chyba spodziewaliście się po nim więcej.

- Na pewno miał dobry początek sezonu. 12 bramek to bardzo dobry wynik jak na środkowego pomocnika. Karne też trzeba umieć strzelać, co widzimy na Euro 202. Gdy Julek był w formie dawał nam dużo. Potem kontuzje, jedna kostka, potem druga. Do najlepszej formy wrócił właściwie dopiero na ostatni mecz sezonu - baraż z ŁKS. Z drugiej strony, jeszcze przed końcem rozgrywek zakontraktowaliśmy Huberta Adamczyka, zawodnika o ofensywnych umiejętnościach. Bardzo na niego liczę.

Ile będzie transferów poza Adamczykiem i Sebastianem Milewskim, którego przyjście już zostało odkryte przez media.

- Tracimy dwóch ważnych zawodników - Rosołka i Letniowskiego. Na pewno szkoda, z drugiej strony za sukces należy uznać, że w ogóle do nas przyszli. Trzeba ich będzie zastąpić. Nie jest sekretem, że potrzebujemy napastnika. Musimy też wzmocnić rywalizacje na innych pozycjach. Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma zawodnikami. Celujemy w 4-5 transferów przychodzących.

Celujecie w zawodników agencji KFM (tak jak wspomniany Milewski) czy niekoniecznie?

- Celujemy w zawodników, których dobrze znamy, zarówno pod względem piłkarskim jak i mentalnym. Natomiast, co oczywiste - potrzebujemy piłkarzy, którzy zapewnią nam sukces sportowy, a jednocześnie są w zasięgu obecnie pierwszoligowej Arki.

Będą to piłkarze polscy czy zagraniczni?

- Prowadzimy rozmowy z zawodnikami spoza naszego kraju, ale kto do nas trafi, to się okaże.

Możemy liczyć, że zobaczymy w barwach Arki Gdynia kolejnego, Christiana Alemana?

- Jeżeli chodzi o Christiana, to doskwierały mu problemy zdrowotne stąd nie pokazał do tej pory pełni swoich możliwości w Polsce. Z drugiej strony, gdyby nie miał kontuzji nigdy nie znalazłby się w zasięgu Arki. Nie da się wziąć gwiazdy z pierwszej "11" ekwadorskiej Barcelony do Polski. Alemanowi nie było łatwo, zima była wyjątkowo sroga. Rywalizacja na treningach jest bardzo duża, zdobycie zaufania kolegów z drużyny, nie przychodzi ot tak. Myślę jednak, że Aleman został już pełni zaakceptowany przez drużynę. Jeśli chodzi o wizję gry i technikę to oceniam go bardzo wysoko. Pod koniec rozgrywek dołożył cechy wolicjonalne i grę w obronie co jest niezbędne na zapleczu Ekstraklasy.

Było mu o tyle raźniej, że miał do towarzystwa jeszcze hiszpańskojęzycznego Valcarce.

- Jest jeszcze Marcus, który potrafi dogadać się z nimi.

Marcus da Silva strzelił do tej pory 62 gole dla Arki i wyrównał snajperski rekord gdyńskiego klubu. Będzie miał okazję go pobić w kolejnych rozgrywkach?

- Myślę, że tak.

To fajna historia, że zasymilowany w Polsce Brazylijczyk prawdopodobnie pobije klubowy rekord. On jest jak wino. Który rocznik?

- Jakoś po trzydziestce (śmiech). Ważne jak wygląda na boisku. Cały sezon zagrał bez kontuzji. W wielu meczach wchodząc z ławki bardzo dużo dał drużynie.

Z tego co pan mówi, wynika rodzina Kołakowskich w Arce to projekt długoterminowy.

- Tak, mamy duże ambicje, by zrobić z Arką coś fajnego. Arka jest czołowym klubem w Polsce, obojętnie w której lidze, by nie grała. Chcemy, by Arka liczyła się w meczach z najlepszymi drużynami w kraju. Co zresztą pokazaliśmy w minionym sezonie w spotkaniach Pucharu Polski.

Maciej Słomiński