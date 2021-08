Ekwadorczyk Christian Aleman przybył do Polski w grudniu ubiegłego roku, by podpisać kontrakt z I-ligową Arką Gdynia. Pierwotnie umowa przewidywała grę pomocnika nad polskim morzem d0 30 czerwca 2022 r. W rundzie wiosennej poprzednich rozgrywek, były zawodnik ekwadorskiej Barcelony, zagrał w Arce 13 razy zdobywając jednego gola. Pomimo początkowych trudności i nie sprzyjającej aury, Aleman, który pierwszy raz w życiu widział śnieg, nieźle zaaklimatyzował się w Gdyni. Jego wizja gry i nienaganna technika przekonała również jego kolegów z drużyny, którzy początkowo mieli do niego ograniczone zaufanie na boisko. Sam zawodnik czuł się mocny, na nowy sezon wybrał do gry numer "10", zwykle należący do reżysera poczynań każdego zespołu.

Arka Gdynia. Christian Aleman przedłużył kontrakt

Dziś Christian Aleman przedłużył swój kontrakt z Arką Gdynia do czerwca 2024 r. Na razie brakuje mu liczb, ale patrząc na mecz Arki wydaje się, że to kwestia czasu.

Po czterech kolejkach Fortuna I ligi, Żółto-Niebiescy z siedmioma punktami na koncie zajmują piąte miejsce w tabeli. Na kolejne spotkanie arkowcy wybiorą się do Polkowic, by w niedzielę o godz. 15 walczyć o trzecią kolejną wygraną z tamtejszym Górnikiem.

MS