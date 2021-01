Kapitan Adam Marciniak opuszcza gdyński pokład i po 14 latach wraca do macierzystej Łodzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Marciniak po meczu Lech - Arka. Wideo INTERIA.TV

Adam Marciniak związał się z Arką Gdynia, gdy ta powróciła do Ekstraklasy w 2016 r. W kolejnych latach wznosił w górę Puchar Polski oraz dwukrotnie Superpuchar, stanowił przeważnie mocny punkt gdyńskiej drużyny, był jej wieloletnim kapitanem. Marciniak pozostał na pokładzie Arki po spadku z Ekstraklasy w sezonie 2019/20.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Jednak ciągnie wilka do lasu, a piłkarza do domu. Na początku 2021 r. Adam Marciniak związał się kontraktem z Łódzkim Klubem Sportowym, którego jest wychowankiem i barwach, którego debiutował w Ekstraklasie w 2007 r. Kontrakt obowiązywał od 1 lipca 2021 r.

Jako, że Arka jest rywalem ŁKS w walce o powrót do najwyższej klasy rozgrywek strony uznały, iż niezręcznie by było gdyby Marciniak dowodził na wiosnę gdyńskim statkiem, tylko po to by po rozgrywkach odejść do rodzinnej Łodzi.

Byłaby to sytuacja co najmniej niezręczna, dlatego jeszcze dziś zawodnik zwiąże się definitywnym kontraktem z łodzianami.

Na półmetku rozgrywek Fortuna I ligi Arka Gdynia jest piąta, tracąc trzy punkty właśnie do ŁKS, który zajmuje drugie, premiowane awansem, miejsce.



MS