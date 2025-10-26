Absolutny nokaut Wisły Kraków. Tego nie było od lat

Wisła w tym sezonie idzie jak burza. Wygrała 10 spotkań, dwa zremisowała i tylko jedno przegrała, co daje 32 punkty, przy stosunku bramkowym 40 do 11.

Odkąd wiślacy spadli do I ligi, nikt na zapleczu Ekstraklasy nie wykręcał takich wyników. W poprzednim sezonie lider Termalica Bruk Bet Nieciecza po 13 kolejkach miała 29 punktów, przed dwoma laty Odra Opole 27, a przed trzema Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice po 26.

Liderowanie na tym etapie rozgrywek nie oznacza jednak awansu, bo z wymienionych zespołów bezpośrednią promocję udało się uzyskać Termalice i Ruchowi, a Puszcza do Ekstraklasy dostała się przez baraże.

Przewaga krakowian nad rywalami jest już jednak bardzo duża. Piłkarze Mariusza Jopa mają osiem punktów więcej od drugiego Śląska Wrocław oraz dziewięć od trzeciej Wieczystej Kraków.

- Ale taka przewaga nie gwarantuje jeszcze awansu. Mam zespół świadomych ludzi, każdy wykonał swoją dobrą pracę. Wiem, że mamy jakość i cechy wolicjonalne, co jest widoczne zwłaszcza w meczach wyjazdowych - podkreśla trener Jop.

I liga. Wisła Kraków gra ze Stalą Rzeszów

Teoretycznie dziś wiślaków czeka zadanie o podwyższonym stopniu trudności. Stal zdobyła do tej pory 20 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli, czyli tuż za strefą gwarantującą udział w barażach. Ich pozycja byłaby jednak wyższa, gdyby nie problemy z grą w obronie. Rzeszowianie stracili aż 23 bramki, a więcej na zapleczu Ekstraklasy dało sobie wbić tylko pięć zespołów.

Stal to zespół, który na pewno ma więcej atutów ofensywnych. Potrafią atakować pozycyjnie, są groźni w szybkim ataku, ale mają sporo problemów w grze obronnej. Poza tym zespół jest bardzo młody, a wiadomo, czym się to charakteryzuje – podkreśla Jop.

Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów dziś o godz. 14:30.

PJ

Wisła Kraków Artur Barbarowski East News

Angel Rodado (Wisła) Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler Grzegorz Wajda/REPORTER East News