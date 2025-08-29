- Jesteśmy w bardzo wysokiej formie. Trudno mówić, czy jeszcze coś można poprawić. Zawsze można coś delikatnie skorygować, ale myślę, że tutaj kluczowe jest utrzymanie tej dyspozycji - mówił przed meczem Mariusz Jop, trener Wisły.

Jego piłkarze w spotkaniu z Miedzią zrobili jednak wiele, by pokazać, że w kilka dni wysoką dyspozycję można zamienić na taką, która przypomina złe i bardzo złe mecze z poprzednich sezonów.

Pierwsza połowa Wisły była najsłabszą w wykonaniu krakowian w tym sezonie. 13-krotni mistrzowie Polski nie wykazywali tej samej przebojowości, co w poprzednich spotkaniach, a konstruowanie akcji przychodziło im z wielką trudnością.

Miedź grała tylko trochę lepiej. W pierwszej połowie miała zaledwie 34 proc. posiadania piłki i tylko jeden strzał celny (przy trzech Wisły), ale za to bardzo konkretny.

Miedź - Wisła. Goście kompletnie bezradni

W 34. minucie Benedik Mioc przemieścił się z piłką pod pole karne Wisły, a goście jakby nie wierzyli, że jest w stanie oddać groźne uderzenie. Zabezpieczyli opcje rozegrania, tymczasem Chorwat z 18 metrów strzelił po dalszym słupku i za moment bramkarz Wisły Kamil Broda mógł tylko z pretensjami zwrócić się do swoich kolegów, bo goście przegrywali 0:1.

W drugiej połowie krakowianie dalej w niczym nie przypominali drużyny, która średnio zdobywała 4-5 bramek na mecz i traciła zaledwie jedną. Co więcej, to Miedź ciągle miała przewagę, a krakowianie wyglądali na kompletnie bezradnych. Bezradność miała odzwierciedlenie w faulach, bo brzydkie spotkanie zamieniło się w bardzo brzydkie, właśnie z powodu przewinień krakowian.

Wisła cały czas przegrywała, trener Jop dokonywał kolejnych zmian, ale z minuty na minutę coraz więcej wskazywało, że jest to właśnie ten dzień, w który nic nie ma prawa wiślakom się udać.

To nawet Miedź miała lepsze okazje i zasłużenie przerwała kapitalną serię zwycięstw wiślaków. Zdobyła także drugą bramkę, po świetnej kontrze, którą wykończył Daniel Stanclik.

Jest jednak pewne, że po tej kolejce Wisła wciąż będzie liderem, za to Miedź awansowała na ósmą pozycję.

Statystyki meczu Miedź Legnica 2 - 0 Wisła Kraków Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 12 10 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 5 4 Ataki 91 96

