Abdul Aziz Tetteh nowym piłkarzem Widzewa Łódź

Tetteh, jak napisano na stronie widzew.com, przeszedł pomyślnie wszystkie testy medyczne i podpisał kontrakt z łodzianami.

Jego umowa będzie obowiązywała rok, choć zawarta jest w niej klauzula o możliwym przedłużeniu na dwa kolejne lata.



Abdul Aziz Tetteh: Chciałbym być zdrowy i pomóc Widzewowi

"Przede wszystkim chciałbym być zdrowy, unikać kontuzji i jak najwięcej grać. A później wywalczyć z Widzewem awans do ekstraklasy, bo wiem, że taki jest cel klubu i tego oczekują kibice. Dobrze jest jednak mieć konkretnie postawione cele, bo to motywuje do pracy" - stwierdził zawodnik przy okazji oficjalnej prezentacji.



Abdul Aziz Tetteh w ostatnim czasie reprezentował barwy tureckiego Gaziantepu. Drużyna ta zajęła w ostatnim sezonie tureckiej ekstraklasy - Super Lig - dziewiąte miejsce.



Tetteh grał w przeszłości dla Lecha Poznań

Ghańczyk w przeszłości był związany także m.in. z Udinese Calcio, Granadą, Leganes czy Dinamem Moskwa. Polskim kibicom jednak najbardziej kojarzy się z występów w Lechu Poznań.



Defensywny pomocnik barwy "Kolejorza" reprezentował w latach 2015-2018. Zagrał wówczas w 65 spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Na swoim koncie ma zdobyte dwa Superpuchary Polski.

Zdjęcie Abdul Aziz Tetteh grał w Lechu Poznań w latach 2015-2017 / MARCIN RAJCZAK/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix

