Rywalizacja na zapleczu Ekstraklasy po zimowej przerwie rozhulała się na dobre. Na czele tabeli cały czas pozostaje Wisła Kraków, która nad trzecią Wieczystą Kraków utrzymuje 11 punktów przewagi. Na pozycję wicelidera dość nieoczekiwanie wskoczył Chrobry Głogów. Zespół z Dolnego Śląska w trzech tegorocznych spotkaniach zdobył siedem punktów, pokonując m.in. swojego lokalnego rywala z Legnicy.

Na drugim biegunie znajdują się zespoły, które jeszcze niedawno oglądaliśmy na boiskach Ekstraklasy. W strefie spadkowej na ten moment znajdują się Górnik Łęczna oraz Stal Mielec. Grono potencjalnych spadkowiczów uzupełnia GKS Tychy. W klubie z Górnego Śląska ambitne plany póki co nie mają pokrycia w rzeczywistości.

O pierwszoligowcu jesienią zrobiło się głośno, gdy po serii słabych wyników zdecydowano się zatrudnić Łukasza Piszczka. Dla byłego reprezentanta Polski, który dotychczas w charakterze pierwszego trenera pracował tylko w trzecioligowym LKS-ie Goczałkowice Zdrój, jest to pierwsze przetarcie na szczeblu krajowym.

Fortuna dla GKS-u Tychy. Wszystko po spełnieniu jednego warunku

Przygoda 40-latka w Tychach póki co nie wygląda dobrze. Już w drugim meczu w nowym klubie Piszczek musiał przegryźć ciężką pigułkę w postaci pogromu 1:6 od Stali Rzeszów. Tyszanie pod wodzą byłego defensora Borussii Dortmund nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa - z sześciu dotychczas rozegranych spotkań zdołali tylko dwukrotnie zremisować.

Ciekawe informacje dotyczące GKS-u Tychy przekazał Łukasz Gikiewicz. Piłkarski obieżyświat w programie "1. Liga Styl Życia" emitowanym przez TVP Sport ogłosił o nieoczekiwanym wsparciu, które pierwszoligowiec może uzyskać. Według Gikiewicza dwie duże firmy chcą zainwestować w GKS Tychy łączną kwotę 30 milionów złotych.

Są to pieniądze kosmiczne, gdy weźmiemy pod uwagę potencjał finansowy reszty pierwszoligowców. Mało tego, Tyszanie z takim budżetem mieścili by się w czołówce Ekstraklasy.

By jednak to wszystko doszło do skutku, Łukasz Piszczek musi zrealizować jeden, nadrzędny cel. Jak uściślił Gikiewicz, potężny zastrzyk pieniędzy będzie możliwy tylko w przypadku utrzymania GKS-u na poziomie Betclic 1. Ligi. Tyszanie na ten moment zajmują przedostatnie, 17. miejsce w tabeli i mają pięć punktów straty do bezpiecznej strefy.

