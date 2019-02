Ze Stomilu Olsztyn od zakończenia rundy jesiennej odeszło 12 piłkarzy - poinformował w piątek oficjalnie pierwszoligowy klub. Powodem jest zła sytuacja finansowa. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami wykluczyły szybkie uzyskanie od nich dodatkowych środków.

W komunikacie opublikowanym w piątek na oficjalnej stronie olsztyńskiego klubu znalazły się przeprosiny "za przemilczenie niektórych pożegnań zawodników". "Wynikało to tylko z tego, że liczyliśmy na wyprostowanie pewnych spraw, które skutkowałyby, iż piłkarze dalej mogliby reprezentować biało-niebieskie barwy" - podkreślono.

Na liście 12 zawodników, którzy odeszli z klubu, znaleźli się: Adrian Serowiec, Ernest Dzięcioł, Szymon Jarosz, Łukasz Sołowiej, Tomasz Wełnicki, Piotr Głowacki, Dominik Kun, Marcin Stromecki, Wołodymyr Tanchyk, Miłosz Trojak, Tomasz Zając i Rafał Śledź.

W związku z przeciągającymi się kłopotami finansowymi Stomilu pracownicy klubu opublikowali też w piątek wspólne oświadczenie. W ich ocenie sytuacja pierwszoligowca jest "katastrofalna" i tylko natychmiastowe działania mogą go ocalić. Jak napisali, odejścia zawodników wynikają z ciągłej niepewności związanej z przyszłością klubu oraz braku środków finansowych gwarantujących możliwość utrzymania rodziny.

W oświadczeniu przypomniano, że w ostatnim czasie skład Stomilu w meczach kontrolnych "obfituje przeważnie w juniorów przymierzanych do pierwszego zespołu".



Pracownicy klubu odnieśli się też do negocjacji, które z potencjalnymi inwestorami prowadzi w ostatnich dniach miasto Olsztyn, będące właścicielem akcji spółki Stomil Olsztyn S.A. "Nie chcemy być dalej mamieni obietnicami, że +rozmowy trwają+. Chcemy usłyszeć jasny komunikat, czyli co dalej z Klubem!" - oświadczyli.

Pozyskanie inwestora zainteresowanego nabyciem akcji Stomilu ma być próbą ratowania sytuacji finansowej piłkarskiego pierwszoligowca. Do negocjacji w tej prawie rada miejska upoważniła przed ponad tygodniem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

"Dotychczas odbyły się spotkania z dwoma zainteresowanymi inwestorami, jednak przebieg rozmów wskazuje, że ich ewentualne zaangażowanie trzeba traktować jako proces przesunięty w czasie i uwarunkowany działaniami biznesowymi, pozwalającymi na ich zaangażowanie inwestycyjne. Wyklucza to transakcje zbycia akcji spółki w najbliższym czasie, a co za tym idzie jego szybkie dofinansowanie" - poinformował w piątkowym komunikacie olsztyński Urząd Miasta.

W ocenie władz miejskich, rozmowy są "interesujące, perspektywiczne i będą kontynuowane", jednak z uwagi na konieczność podjęcia decyzji co do przyszłości spółki już w najbliższym czasie, podjęto decyzję o "wszczęciu bieżących działań naprawczych zmierzających do restrukturyzacji spółki".

W komunikacie urzędu miasta zaznaczono, że przystąpienie do procesu restrukturyzacji nie ogranicza możliwości poszukiwania inwestora i zbycia akcji spółki, a kolejnego komunikatu w tej sprawie należy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

Zaniepokojenie sytuacją finansową Stomilu Olsztyn wyraziła na posiedzeniu w ostatnią środę Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN. W jej ocenie, przedstawione przez klub sprawozdania finansowe i informacje "wskazują, iż bez niezwłocznego wsparcia finansowego od właściciela, sponsora lub nowego inwestora nie ma szans na poprawę kondycji finansowej klubu i istnieje poważne ryzyko, że klub nie będzie dysponował środkami na dokończenie udziału w rozgrywkach".

Dlatego komisja zwróciła się do Stomilu o bezzwłoczne przedstawienie programu naprawczego. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski