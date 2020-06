1. liga. Węglewski za Derbina w GKS Bełchatów

Marcin Węglewski zastąpi na stanowisku pierwszego trenera piłkarzy GKS Bełchatów Artura Derbina, który rozstał się z pierwszoligowym klubem w miniony czwartek. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje we wtorkowym meczu z Sandecją Nowy Sącz w Bełchatowie.

O nowej funkcji Węglewskiego GKS poinformował w poniedziałek. Przez ponad dwa lata szkoleniowiec był dyrektorem sportowym klubu.

42-letni trener w przeszłości był asystentem pierwszego trenera w Widzewie Łódź, Jagiellonii Białystok, Polonii Warszawa, Ruchu Chorzów, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Pogoni Szczecin i Termalice Bruk-Bet Nieciecza. W tym ostatnim klubie w 2017 r. pełnił także funkcję pierwszego szkoleniowca.



Węglewski zastąpił Derbina, który z piłkarzami GKS pracował dwa lata. Przed rokiem wywalczył z drużyną awans do 1. ligi. Jego kontrakt został rozwiązany w miniony czwartek za porozumieniem stron.



We wtorek GKS zagra na własnym stadionie z Sandecją Nowy Sącz. Dla obu ekip będzie to pierwsze spotkanie po wznowieniu pierwszoligowych rozgrywek, przerwanych ze względu na pandemię koronawirusa.



GKS po 22 rozegranych kolejkach z 25 punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli, ostatnie gwarantujące utrzymanie.



Autor: Bartłomiej Pawlak