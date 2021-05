1. liga. W czerwcu pierwsi kibice zwiedzą muzeum Widzewa

W czerwcu ma rozpocząć działalność muzeum Widzewa Łódź. Kibice chcący poznać historię 110-letniego klubu będą mogli zobaczyć w nim m.in. historyczny sztandar, koszulki, zdobywane na przestrzeni lat trofea, także odznaki, fotografie i dokumenty czterokrotnego piłkarskiego mistrza Polski.

Widzew pod koniec 2019 roku - jako pierwszy z polskich klubów - został wpisany do Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN. Od tego czasu trwały prace nad koncepcją instytucji, a następnie roboty budowalne w pomieszczeniach we frontowej części stadionu miejskiego, od al. Piłsudskiego.

Obecnie pomieszczenia, które wkrótce mają prezentować historię 110-letniego klubu, są już prawie gotowe. Otwarcie instytucji dla zwiedzających zaplanowano bowiem na 1 czerwca.

"Mamy nadzieję, że będzie to ważne dla każdego widzewiaka miejsce, do którego kibice z przyjemnością będą wracać i zabierać ze sobą znajomych. Historia Widzewa zasługuje na odpowiednią oprawę, a muzeum to tak naprawdę dopiero pierwszy, ale bardzo ważny i niezbędny krok do jej właściwego uhonorowania" - podkreślił prezes prezes Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź Piotr Pietrasik.

Ekspozycja w poszczególnych strefach ma przedstawiać cztery etapy historii łódzkiego klubu.

Pierwsza z nich - pod nazwą "Początek" - będzie nawiązywać do początku XX wieku, kiedy powstawał Widzew. Znajdą się tam liczne nawiązania do środowisk robotniczych, z których wywodzi się klub. Druga strefa "Stara hala" będzie przypominała wyglądem starą halę sportową, a znajdą się w niej pamiątki dotyczące wszystkich sekcji Widzewa, w tym boksu. W trzeciej strefie, pod nazwą "Wielki Widzew" zaplanowano miejsce dla eksponatów z okresu lat 70. i 80. oraz pamiętnych występów łódzkiej drużyny w europejskich pucharach. Będzie to strefa poświęcona wyłącznie piłce nożnej, a honorowe miejsce zajmie tam sekcja dotycząca prezesa Ludwika Sobolewskiego. Natomiast w strefie czwartej "Stadion" prezentowana będzie najnowsza historia Widzewa.

Muzeum ma być skonstruowane w taki sposób, by z uwagi na jego stosunkowo niewielką przestrzeń łatwo wymieniać eksponaty. Jednym z najważniejszych będzie historyczny sztandar Robotniczego Towarzystwa Sportowego Widzew. Jego renowację w ubiegłym roku przeprowadziła pracownia konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Poza tym w klubie zgromadzono wiele eksponatów, w tym m.in. puchary za mistrzostwo Polski i superpuchar oraz wiele innych trofeów, strojów, dyplomów, odznak, kronik, ksiąg pamiątkowych, dokumentów oraz inne cenne pamiątki o znaczeniu historycznym. Część ekspozycji ma mieć multimedialny charakter.

"W maju instalowane będzie przede wszystkim wyposażenie audio-wizualne oraz niezbędne do jego obsługi oprogramowanie i oprzyrządowanie. Do tego dojdą również kwestie wykończeniowe, ostatnie poprawki techniczne i przygotowanie witryny zewnętrznej" - powiedział o końcowym etapie przygotowań do inauguracji dyrektor instytucji Tomasz Gawroński.

Widzew Łódź jest czterokrotnym piłkarskim mistrzem Polski (1981, 1982, 1996, 1997). W 1983 r. dotarł do półfinału Pucharu Europy, a w 1996 r. uczestniczył w fazie grupowej Ligi Mistrzów. O sile drużyny na przestrzeni lat stanowili tacy piłkarze jak Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Włodzimierz Smolarek. Klub po upadku w 2015 r., jako nowy podmiot rozpoczął występy od 4. ligi, czyli piątego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Obecnie łodzianie występują na zapleczu ekstraklasy. Po 28. kolejce zajmują siódme miejsce w tabeli.

