Trener sensacyjnego lidera pierwszej ligi Warty Poznań Piotr Tworek stara się tonować optymistyczne nastroje. "Powiedziałem moim piłkarzom, żebyśmy nie zachłysnęli się tymi zwycięstwami, bo możemy szybko zostać sprowadzeni na ziemię" - przyznał.

Poznański pierwszoligowiec w imponującym stylu rozpoczął kolejny sezon, choć przed samą inauguracją borykał się z różnymi kłopotami. Najważniejszy to brak licencji na własny stadion i Warta całą rundę jesienną mecze w roli gospodarza musi rozgrywać w Grodzisku Wielkopolskim.

Klub nie należy do potentatów zaplecza ekstraklasy, wręcz przeciwnie, dysponuje jednym z najniższych budżetów. Wprawdzie nikt w Poznaniu nie zakładał walki o utrzymanie, ale też mało kto spodziewał się, że warciarze po pięciu kolejkach będą otwierali tabelę.

Świetny start to duża zasługa nowego szkoleniowca Piotra Tworka, który latem zastąpił Czecha Petra Nemca.

"Piłka jest nieprzewidywalna, dlatego nie chcę mówić, czy wierzyłem, czy nie, w taki start. To nie kwestia wiary, każdy z nas trenerów pracuje po to, by dobrze zacząć sezon i punktować. Wszystkie kluby rozpoczynające rozgrywki walczą o mistrzostwo, bez względu na to czy jest to trzecia liga, czy pierwsza, czy w końcu ekstraklasa. Jesteśmy jednak dopiero po pięciu meczach, a przed nami prawie 30. A ja siedzę już ładnych parę lat w tej piłce, szczególnie w pierwszej lidze. Tu dwa-trzy spotkania mogą zmienić wyobrażenie o drużynie" - mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Tworek przypomniał przypadek Wigier Suwałki, które miały z kolei odwrotną historię.

"Przypominam sobie start Artura Skowronka w Wigrach. Po siedmiu kolejkach miał trzy punkty, a później bił się o miejsca premiowane grą w ekstraklasie. To jest ciężka, ale jednocześnie fajna liga" - podkreślił opiekun Warty.

Piłkarze jednak twardo stąpają po ziemi. Jakub Kuzdra, który grał ostatnio w Bytovii Bytów, przyznał, że poprzedni sezon dał mu wiele do myślenia.

"Musimy podchodzić do tego z chłodną głową, bo to dopiero początek rozgrywek. W ubiegłym sezonie też przechodziłem podobną sytuację, do 11. kolejki byliśmy wiceliderem, a jak się później okazało, spadliśmy z ligi. Dlatego musimy spokojnie podejść do każdego meczu" - mówił obrońca Warty.

Tworek też uważa, że nie musi aż tak mocno tonować nastrojów, bowiem jego podopieczni nie bujają w obłokach.

"Mam zespół realnie patrzący na tę sytuację. Powiedzieliśmy sobie, żebyśmy nie zachłysnęli się tymi zwycięstwami, bo bardzo szybko możemy zostać sprowadzeni na ziemię. Tak jak w tym powiedzeniu, że pycha kroczy przed upadkiem. Ja czytam wypowiedzi swoich piłkarzy po meczach, chcę wiedzieć, jak oni postrzegają tę sytuację. Widać, że są pewni siebie i to jest dobra rzecz, bo nie można być wycofanym, przesadnie skromnym" - przyznał szkoleniowiec.

Opiekun warciarzy, mimo czterech zwycięstw z rzędu, widzi wiele niedociągnięć w grze swojej drużyny.

"Cieszę się, że w takich meczach 'na styku' udaje nam się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nie ukrywam, że gdzieś nam to szczęście sprzyja, w bramce Adrian Lis też bardzo dużo nam pomaga. Dobrze zabezpieczamy naszą bramkę po stracie piłki. Staramy się jak najszybciej dużą liczbą zawodników być pod linią piłki, potrafimy asekurować, podwajać strefy. Brakuje mi jeszcze naszego charakteru, jeśli chodzi o grę, gdy jesteśmy przy piłce. Czasami bywamy zbyt chaotyczni, gdy przejmujemy piłkę i zbyt szybko się jej pozbywamy. Potrzeba nam jeszcze więcej jakości przy konstruowaniu akcji" - ocenił.

W niedzielę o godz. 16 "zieloni" zmierzą się w Grodzisku z GKS Jastrzębie, który obecnie zajmuje 13. lokatę w tabeli.

"To taki trudny, typowy śląski zespół. Mają w szeregach kilka indywidualności. Taki Rafał Adamek jest w stanie wygrać mecz w pojedynkę" - podsumował szkoleniowiec Warty.



autor: Marcin Pawlicki