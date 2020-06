- Taką Chojniczankę chcę widzieć. W naszej drużynie nie było dziś słabych punktów – powiedział trener piłkarzy pierwszoligowego zespołu z Chojnic Zbigniew Smółka po niedzielnej wyjazdowej wygranej 2-1 z GKS Tychy.

"Warunki do gry były dziś bardzo trudne, było duszno, parno. Moim zawodnicy zostawili na boisku kawał zdrowia. Mieliśmy wiele sytuacji, kreowaliśmy grę, utrzymywaliśmy się przy piłce, zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy" - ocenił szkoleniowiec walczących o utrzymanie gości.

"Taką Chojniczankę chcę widzieć. Bardzo się cieszę z trzech punktów. Nie było dziś w naszej drużynie słabych punktów" - dodał Smółka.



Przyznał, że być może znaczenie miał fakt, iż jego piłkarze mieli dwa dni dłuższą przerwę po poprzednim meczu ligowym.



Zadowolony był też kapitan gości i strzelec obu goli Tomasz Mikołajczak.



"To zwycięstwo było nam bardzo potrzebne po falstarcie w poprzedniej kolejce. Bardzo dobrze nam się grało, wykorzystaliśmy stworzone sytuacje, a mieliśmy jeszcze szanse na zdobycie kolejnych bramek" - podsumował.



Chojniczanka w pierwszej kolejce po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa przegrała we wtorek na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 0-1, a GKS u siebie zremisował w czwartek z Zagłębiem Sosnowiec.