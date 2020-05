1. liga. Tomasz Kafarski: Czekamy na datę wznowienia sezonu

​Piłkarze Sandecji Nowy Sącz od początku tygodnia rozpoczęli ćwiczenia w grupach przygotowując się do wznowienia sezonu 1. ligi. - Chcielibyśmy już poznać konkretną datę startu. To ułatwiłoby nam pracę - powiedział trener Tomasz Kafarski.

Zdjęcie Tomasz Kafarski /Fot. Artur Szczepański/REPORTER /East News

Szkoleniowiec sądeckiego klubu przyznał, że jego odczucia odnośnie możliwości wznowienia rozgrywek zmieniały się wraz z rozwojem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

- Na początku tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym przyjdzie się nam zmierzyć. Jako drużyna nie chcieliśmy jechać na mecz do Bełchatowa i uważaliśmy, że rozgrywki należy wstrzymać. Z czasem coraz bardziej ciągnęło do powrotu na boisko. Dlatego cieszymy się, że wszyscy w zespole są zdrowi i możemy normalnie trenować. Na razie ćwiczymy w dwóch grupach i tak będzie do końca tygodnia. Wcześniej, jak w innych zespołach, każdy zawodnik dostał indywidualny plan treningowy. Musiał go realizować i wysyłać do mnie raport - stwierdził.

Obecnie Kafarski ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Kontuzje zdążyli wyleczyć Dawid Szufryn i Bartłomiej Kasprzak.

- Mam nadzieję, że przerwa w rozgrywkach nie odbije się negatywnie na formie zespołu, bo nie ma co ukrywać, że byliśmy w dobrej dyspozycji - przypomniał i zwrócił uwagę, że obecnie drużyny przechodzą trzeci okres przygotowawczy.

- Dla wszystkich trenerów jest to jakaś nowość. Sezon właśnie powinien dobiegać końca, a czeka nas jeszcze dwanaście spotkań. Dla nas najważniejsze jest ogłoszenie oficjalnej daty wznowienia rozgrywek. Chcemy wiedzieć, czy zaczną się za dziesięć dni czy trochę później. To jest kluczowe w przygotowaniach i znacznie ułatwiłoby pracę. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dowiemy się już kiedy odbędzie się najbliższa kolejka - podkreślił Kafarski.

W Sandecji bardzo szybko osiągnięto porozumienie z zawodnikami odnośnie obniżki wynagrodzeń.

- U nas nie tylko udało się dogadać w sprawie obniżek. Wszyscy zawodnicy, a jest ich sporo, którym 30 czerwca kończą się kontrakty, podpisali aneksy, że będą grali w naszym klubie także w lipcu - poinformował Kafarski.

Sandecja po 22 kolejkach zajmuje jedenaste miejsce w tabeli 1. ligi z dorobkiem 29 punktów. Po wznowieniu sezonu swój pierwszy mecz ma zagrać na wyjeździe GKS-em Bełchatów.

Grzegorz Wojtowicz