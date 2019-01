Komisja ds. licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjrzała się klubom pierwszej ligi. Kilka z nich zostało ukaranych sankcjami. Na Stomil Olsztyn nałożono trzy ujemne punkty w bieżącym sezonie.

Walczący o utrzymanie w pierwszej lidze Stomil, który znajduje się w strefie spadkowej, otrzymał ujemne trzy punkty w związku z zaległościami finansowymi.



Zastrzeżono jednak, że w przypadku spłaty wszystkich koniecznych zobowiązań w terminie do 15 stycznia 2019 roku, powyższa sankcja zostanie ograniczona do jednego ujemnego punktu w trwającym sezonie.



Za naruszenie Podręcznika licencyjnego kilka klubów zostało ukaranych finansowo.



GKS Tychy musi zapłacić 20 tysięcy złotych, Warta Poznań - 5 tysięcy złotych, a ŁKS - aż 50 tysięcy złotych.



Pełna treść komunikatu Komisji licencyjnej:



Komisja ds. Licencji Klubowych uznała, że 15 klubów Fortuna 1 ligi spełniło wymagania kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019. W stosunku do trzech Klubów Komisja podjęła następujące decyzje.

- w stosunku do Stomilu Olsztyn Komisja postanowiła na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Stomil Olsztyn SA sankcję regulaminową w postaci 3 (trzech) ujemnych punktów w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z niespełnieniem kryterium F.09 z zastrzeżeniem, że w przypadku spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z kryterium F.09 w terminie do 15 stycznia 2019 roku, powyższa sankcja zostanie ograniczona do 1 (jednego) ujemnego punktu w sezonie rozgrywkowym 2018/2019;

- w stosunku do GKS Tychy Komisja postanowiła na podstawie pkt. 5.4.1.2 lit. e w związku z pkt. 10.11.1 ust.3 nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 20 00 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019;

- w stosunku do Warty Poznań Komisja postanowiła na podstawie pkt. 5.3.1 ust.1 w zw. z pkt. 5.4.1 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 5 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego oraz zobowiązać Klub do przesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów umożliwiających kompletną weryfikację kryterium F.09.

Ponadto Komisja zakończyła prowadzone postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu ŁKS Łódź i postanowiła nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł za naruszenie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego. Sankcję nałożono w związku z naruszeniem postanowień decyzji nr 21 z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznającej Klubowi ŁKS Łódź SA licencję na rozgrywki I ligi na sezon 2018/2019 oraz w związku z brakiem należytej współpracy z Organami Licencyjnymi w toku wszczętego postępowania wyjaśniającego w ramach procedury kontroli i nadzoru. W przedmiotowej decyzji, Klub w ramach nałożonego nadzoru, zobowiązany był do budowy sektora kibiców gości, która to budowa miała zakończyć się do dnia 21 lipca 2018 roku. Do dnia dzisiejszego Klub nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, co stanowi niespełnienie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019.

Od powyższych decyzji Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

