Zimowe zgrupowanie drużyny w Turcji, pozyskanie takich piłkarzy, jak Jakub Bartosz czy Michał Żyro - wszystko to ma pomóc w realizacji celu, jakim jest awans pierwszoligowej PGE FKS Stali Mielec do Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Marko Veszović dla Interii: Mamy swojego psychologa. To nie jest śmieszna rzecz. Wideo TV Interia

Po grach jesiennych dwukrotny mistrz Polski (1973, 1976) jest wiceliderem z dorobkiem 38 punktów. Traci dwa do prowadzącej Warty Poznań, a ma jeden przewagi nad trzecim w tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Reklama

Trener zespołu Dariusz Marzec jest zadowolony z przebiegu zimowych przygotowań. - Był to ciężki okres, ale obyło się bez kontuzji. Zespół wierzy w sens tego, co robimy - powiedział dziennikarzom podczas Dnia Otwartego Stali.

Jego piłkarze rozegrali siedem sparingów, w tym trzy na zgrupowaniu w Turcji. Przed wyjazdem do Kargicak zmierzyli się z Wisłą Kraków (0-1), Sandecją Nowy Sącz (2-1), Resovią Rzeszów (3-2) i Stalą Rzeszów (1-3). Poza granicami Polski zagrali z Widzewem Łódź (3-1), Awangardem Kursk (3-3) i Czornomorcem Odessa (2-1).

- Myślę, że jesteśmy optymalnie przygotowani. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy mecz. Na obozie były bardzo dobre warunki, świetny obiekt, a boiska treningowe wręcz fantastyczne - ocenił kapitan drużyny Krystian Getinger.

Na pewno hitem transferowym w wykonaniu mielczan było wypożyczenie do koca sezonu Michała Żyro. Były piłkarz Legii Warszawa, Wolverhampton, Charlton, Pogoni Szczecin przyszedł z Korony Kielce. Ma za sobą cztery występy w reprezentacji Polski. Od lipca 2019 roku z Legii do Stali jest też wypożyczony jego młodszy brat - Mateusz.

Nie jest to oczywiście jedyne wzmocnienie drużyny. Do pierwszoligowca zimą dołączyli też: Jakub Bartosz (obrońca, Wisła Kraków), Robert Dadok (pomocnik, Stal Stalowa Wola), Maciej Domański (pomocnik, Raków Częstochowa), Kacper Sadłocha (napastnik, zespół juniorów RC Lens), Rafał Strączek (bramkarz, powrót z wypożyczenia do Motoru Lublin), Jakub Wrąbel (bramkarz, wypożyczony z Wisły Płock).

Zatrudniono nowego trenera przygotowania motorycznego - Dawida Musiała.

Ze Stali odeszli natomiast: bramkarz Seweryn Kiełpin (bramkarz), obrońcy Martin Dobrotka i Paweł Olszewski, pomocnicy Łukasz Janoszka, Josip Soljić, Kristijan Soljić, a także napastnik Josip Bariszić.

Mielczanie dalej są też w grze o Puchar Polski. 17 marca w 1/4 finału zmierzą się z Lechem Poznań. Stal w swojej bogatej historii jeszcze ani razu nie sięgnęła po to trofeum. Najbliżej tego była w 1976 roku, kiedy w finale przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:2.

Mielczanie pierwszy mecz ligowy po przerwie zimowej rozegrają w niedzielę - na wyjeździe z Olimpią Grudziądz.

Autor: Rafał Czerkawski

Wyniki, terminarz i tabela 1. ligi