1. liga. Również będą obniżki wynagrodzenia zawodników

Stowarzyszenie Pierwsza Liga Piłkarska wydało rekomendacje dotyczące ograniczania wynagrodzenia zawodników w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami w Polsce spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Wcześniej uchwałę w tej kwestii podjęła Ekstraklasa SA.

Rekomendowane jest obniżenie wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 4 tys. zł brutto. Miałoby ono obowiązywać do końca sezonu 2019/20, ale nie krócej niż do 30 czerwca.

"Ogłoszenie w kraju stanu epidemii przełożyło się na funkcjonowanie środowiska sportowego oraz klubów piłki nożnej. Brak możliwości organizowania meczów wiąże się z olbrzymimi stratami związanymi z potencjalnie utraconymi przychodami" - napisano w komunikacie.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że piłkarskie rozgrywki w większości krajów są wstrzymane. Ostatni mecz w 1. lidze rozegrano 9 marca.