1. liga. Resovia rozpocznie sezon na wyjazdach

Apklan Resovia co najmniej pięć pierwszych meczów 1. ligi piłkarskiej rozegra na obiektach rywali, bowiem stadion beniaminka nie spełnia wielu wymogów. Co prawda ma grać na innym obiekcie w Rzeszowie, ale i tam potrzebne są zmiany.

Według pierwszych informacji, które pojawiły się po awansie, zespół miał podejmować ligowych rywali w Stalowej Woli. Jednak władze klubu zaczęły czynić starania o możliwość gry na miejskim obiekcie przy ul. Hetmańskiej, używanym na co dzień przez drugoligową Stal.

"W związku z licznymi czynnościami zmierzającymi do dostosowania Stadionu Miejskiego w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 69 do wymogów pierwszoligowych Zarząd Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia informuje, iż złożył pismo z prośbą do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN oraz klubów Górnik Łęczna i Bruk-Bet Termalica Nieciecza o zmianę gospodarza meczu 2. oraz 4. kolejki, do którego pozytywnie przychylił się Departament Rozgrywek PZPN oraz oba kluby" - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.



Jak wyjaśnił PAP wiceprezes ds. organizacyjnych CWKS Resovia Adrian Rudawski, głównym problemem jest oświetlenie na obiekcie przy ul. Hetmańskiej. Prace przy instalacji nowych jego elementów i poprawie już istniejących, np. wymianie niektórych lamp, mają potrwać do połowy września. Pierwszoligowcy biorą jednak pod uwagę, że ten termin może ulec nieznacznemu przesunięciu.



Oznacza to, że Resovia zacznie sezon od pięciu wyjazdów. Zagra na obiektach rywali z: Puszczą Niepołomice, Górnikiem, Miedzią Legnica, Bruk-Betem Termaliką i GKS Tychy. Ewentualne pierwszy mecz w Rzeszowie rozegra pod koniec września (lub na początku października) z Odrą Opole.



Pierwszoligowcy rozpoczęli sezon meczem 1/32 finału Pucharu Polski. Na swoim obiekcie przegrali z ekstraklasowym Piastem Gliwice 0-4.



Autor: Rafał Czerkawski