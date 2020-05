Mocnego wywiadu „Przeglądowi Sportowemu” udzielił prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Odniósł się on bardzo sceptycznie do finansowania kontraktów sportowych z kasy miasta. Ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego zaplecza Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV

Witkowski stawia klarowną tezę, że polska piłka budowana jest głównie za pieniądze samorządów. Nie w każdym regionie kraju pokrywa się to z rzeczywistością, ale faktem jest, że bez wsparcia miejskich włodarzy wiele klubów zniknęłoby z piłkarskiej mapy kraju. Prawdziwe problemy z tym związane będzie można dostrzec już w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.

Reklama

I-ligowy Radomiak walczy w tym sezonie o awans do PKO Ekstraklasy. Pandemia koronawirusa może tę wizję skutecznie unicestwić. Stanie się tak, jeśli próby czasu nie wytrzymają klubowe finanse.

- Dla właścicieli pierwszoligowych klubów sytuacja z koronawirusem powinna być sygnałem, że warto stosować zdrowe zasady przy podpisywaniu kontraktów - uważa Witkowski. - To dla nich szansa, by stawki stały się wreszcie normalne. 15 tysięcy złotych miesięczne netto dla piłkarza pierwszoligowego klubu uważam za skandal.

Te słowa to oczywisty komunikat, że pieniądze z ratusza do klubu nie będą już płynęły tak szerokim strumieniem jak dotychczas. Do tej pory Radomiak otrzymywał z samorządowej kasy 220 tys. złotych miesięcznie. Jak twierdzi prezydent, nie ma szans, by utrzymać tę kwotę po wznowieniu rozgrywek.

- Zgadzam się, że sport jest ważny - amatorski czy zawodowy - ale najpierw musimy sfinansować szkoły, szpitale i inne instytucje, o które dbam zgodnie z ustawą. A w niej nie ma wzmianki, że samorząd ma opłacać zawodowych piłkarzy - przypomina Witkowski.

UKi

1. liga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz