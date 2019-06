1. liga. Piotr Tworek nowym trenerem Warty Poznań

Piotr Tworek został nowym trenerem pierwszoligowej Warty Poznań. Zastąpił Czecha Petra Nemca, który prowadził drużynę przez dwa i pół roku, a pod koniec maja rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Poznańscy piłkarze w poniedziałek zakończyli urlopy.

44-letni szkoleniowiec pracował już w przeszłości w zespole poznańskiego pierwszoligowca. W latach 2011-2012 był asystentem Bogusława Baniaka, a po jego odejściu pełnił te samą funkcję u kolejnych trenerów Czesława Jakołcewicza, Artura Płatka, Jarosława Araszkiewicza oraz Czesława Owczarka. Z Wartą rozstał się w kwietniu 2012 roku, samodzielnie prowadził Bałtyk Koszalin oraz Kotwicę Kołobrzeg. Był także drugim trenerem w Miedzi Legnica, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Koronie Kielce, Bruk-Bet Termalice Nieciecza, a ostatnio pracował w Chojniczance Chojnice.

Tworek na konferencji prasowej przyznał, że decyzja o tym, że zostanie trenerem Warty zapadła w ostatnich dniach.

"Bardzo miło mi wrócić do Poznania po kilku latach przerwy. W ostatnim tygodniu moje życie zawodowe potoczyło się bardzo szybko, zostałem zaproszony na jedno spotkanie, potem na drugie i 15 czerwca podpisaliśmy kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon. To dla mnie dość istotna data, bowiem 15 czerwca 1912 roku powstała Warta, więc na pewno dobrze ją zapamiętam. Myślę, że nieprzypadkowo te terminy się złożyły. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby Warta swoją grą zadawalała wszystkich kibiców i mieszkańców Poznania" - mówił.

Nowy dyrektor sportowy Warty Robert Graf wyjaśnił, dlaczego wybór padł akurat na Tworka.

"Ten ostatni okres był dość intensywny, ja w klubie jestem dopiero od tygodnia. Mieliśmy krótką listę finalnych kandydatów. Chcieliśmy też odkurzyć DNA Warty, a Piotr przez wiele lat pracował i ten zespół był mu bliski sercu. To jest najwyższy czas dla niego, by podjąć samodzielną pracę w drużynie pierwszoligowej, bowiem posiada duże doświadczenie. Myślę, że jego praca da nam sporo satysfakcji" - podkreślił.

Tworek zapewnił, że nie zamierza robić wielkiej rewolucji kadrowej. Co do samego stylu gry, chce dokonać jedynie "delikatnego retuszu".

"Mam listę zawodników, których chcę utrzymać przy zespole. Czeka nas raczej ewolucja, niż rewolucja, chcemy też przyglądać się naszej zdolnej młodzieży. Na pewno będą wzmocnienia, ale na konkrety przyjdzie czas. Co do samego stylu - to nie będziemy zmieniać zbyt wiele, może postawimy na grę bardziej taktyczną i ofensywną. Drużyna dobrze funkcjonowała w defensywie i tu nie zamierzam wiele zmieniać" - wyjaśnił szkoleniowiec.

"Zieloni" zakończyli urlopy i w poniedziałek przechodzili badania. Od wtorku rozpoczną się typowo już piłkarskie zajęcia, a w sobotę poznaniacy zagrają sparing z Pogonią Szczecin.

Tworkowi w prowadzeniu drużyny będą pomagać współpracownicy Nemca: drugi trener Adam Szała, trener bramkarzy Dominik Kubiak, kierownik drużyny Karol Majewski oraz fizjoterapeuci: Bartłomiej Smuniewski i Wojciech Danielewicz.



Autor: Marcin Pawlicki