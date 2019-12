1. liga piłkarska. Zgrupowanie w Turcji w planach zimowych Podbeskidzia

7 stycznia rozpoczną przygotowania do gier wiosennych pierwszoligowi piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała. W lutym trzeci zespół zaplecza ekstraklasy wyjedzie na zgrupowanie do Turcji - poinformował w środę klub.

Przez wyjazdem z Polski, co ma nastąpić 7 lub 8 lutego, "Górale" mają rozegrać cztery gry kontrolne: z Podhalem Nowy Targ (trzecia liga, gr IV - 11 stycznia), Cracovią (ekstraklasa - 17 stycznia), GKS Katowice (druga liga - 25 stycznia), GKS Tychy (pierwsza liga - 1 lutego). Szczegóły pobytu w Turcji mają zostać ogłoszone później. Wiadomo tylko, że bielszczanie według planu wrócą stamtąd 21 lutego.

Także w środę Podbeskidzie ogłosiło, że za porozumieniem obu stron został rozwiązany kontrakt Kamila Wiktorskiego.

Bielszczanie w zdobyli do tej pory 37 punktów, mają jeden punkt straty do PGE FKS Stali Mielec i trzy do lidera, Warty Poznań. Pierwszy mecz ligowy w 2020 r. rozegrają na przełomie lutego i marca (29.2 lub 1.3). Na swoim stadionie zmierzą się z Wigrami Suwałki.

autor: Rafał Czerkawski