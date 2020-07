1. liga piłkarska. Warta Poznań już ćwierć wieku czeka na ekstraklasę

25 lat czekają piłkarze Warty Poznań na powrót do ekstraklasy. Od upragnionego awansu dzielą ich już tylko dwa mecze barażowe - w pierwszym z nich we wtorek w Grodzisku Wielkopolskim podejmować będą Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - Sassuolo 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Poznaniacy po rundzie jesiennej (20. kolejkach) przewodzili stawce drużyn na zapleczu ekstraklasy. Przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa zajmowali drugą, premiowaną awansem, lokatę. Rundę zasadniczą zakończyli jednak dopiero na trzeciej pozycji. Trener Piotr Tworek uważa, że to dobry rezultat.

Reklama

"Na wynik sportowy pracuje się cały sezon i my na to trzecie miejsce pracowaliśmy od pierwszego do ostatniego meczu. Dało nam to 60 punktów. Zostaliśmy trzecią siłą ligi, znaleźliśmy się na podium i jesteśmy z tego dumni. Przed nami mecze barażowe, ale chcemy sięgnąć po pełną pulę. Niczego jeszcze nie przegraliśmy, jesteśmy cały czas w grze" - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

"Zielonym" po restarcie rozgrywek nie wiodło się najlepiej, szczególnie w meczach u siebie, czyli w Grodzisku Wielkopolskim, bowiem ten stadion jest domowym Warty w obecnym sezonie.

"Wierzę, że ten zespół będzie grał inaczej w barażu, że jutro pokaże swoją siłę mentalną, moc, zadziorność i pazerność. Ja pracuję ze świadomymi piłkarzami, oni znają starszą historię klubu, ale chcą też pisać tę nowożytną. Wiemy, jaka jest ranga meczu, co możemy zrobić dla klubu, dla miasta i kibiców. Zdajemy sobie z tego sprawę w 100 procentach, ale też nie będziemy szukali jakiejś dodatkowej motywacji, żeby nie przemotywować zawodników. Psychika będzie odgrywała kluczową rolę w tych meczach, a ten zespół jest zaprawiony w bojach, on swoje już przeszedł" - zapewnił Tworek.

Jak dodał, drużyna do meczu z Bruk-Betem przygotowuje się bardzo skrupulatnie, sztab szkoleniowy zatroszczył się o każdy szczegół.

"Staramy się w tym ostatnim czasie nie zaniedbać żadnego elementu. Jesteśmy po analizie przeciwnika, oglądaliśmy ostatnie spotkanie Termaliki z Odrą Opole, obserwowaliśmy stałe fragmenty gry. Dziś trenujemy w Grodzisku na głównej płycie, potem mamy kolację, odprawę i rozmowy z piłkarzami. A jutro już czeka nas normalny dzień meczowy" - wyjaśnił.

Tworek nie ukrywa, że na ostatnich zajęciach nie zabrakło treningu rzutów karnych.

"Wiadomo, że ten mecz musi się rozstrzygnąć, czy to w 90 minutach, czy po dogrywce, albo w rzutach karnych. Dlatego mieliśmy trening poświęcony rzutom karnym" - zaznaczył

Warciarze przeciwko Bruk-Betowi zagrają w optymalnym składzie. Po pauzie za kartki do składu wracają Robert Janicki i Mateusz Kupczak.

"W ostatnim spotkaniu oszczędzałem niektórych zawodników, żeby nie przytrafiła się jakaś niepotrzebna kontuzja czy kartka" - tłumaczył opiekun poznańskiego pierwszoligowca.

Po raz ostatni Warta w najwyższej klasie rozgrywkowej występowała w sezonie 1994/95. Wówczas zajęła ostatnie miejsce i spadła do ówczesnej drugiej ligi, a rok później - do trzeciej. Drużyna z Niecieczy w ekstraklasie grała przez trzy sezony, do pierwszej ligi została zdegradowana w 2018 roku.

Mecz Warty z Bruk-Betem rozegrany zostanie w Grodzisku Wielkopolskim we wtorek o godz. 20.40. W pierwszej rudzie w Niecieczy padł remis 1-1, a w Poznaniu "Słonie" wygrały 3-1.

W drugim spotkaniu barażowym Radomiak Radom podejmować będzie Miedź Legnica.

Zwycięzcy wtorkowych pojedynków spotkają się w decydującym o awansie finale w piątek na boisku drużyny wyżej sklasyfikowanej w tabeli końcowej.

lic/ cegl/