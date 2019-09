W 11. kolejce pierwszej ligi zgodne zwycięstwa odnieśli piłkarze dwóch najlepszych drużyn - Warty Poznań oraz Radomiaka Radom. "Zieloni" w niedzielę pokonali Miedź Legnica 2-1, natomiast beniaminek dzień wcześniej wygrał ze Stalą Mielec 2-0.

Ani Warta, ani Radomiak przed sezonem nie były stawiane w gronie faworytów. Tymczasem obie ekipy prezentują się bardzo dobrze, a ostatnie wygrane tylko to potwierdzają. Miedź to bowiem spadkowicz z ekstraklasy, a Stal już w poprzednim sezonie długo liczyła się w walce o awans.

Radomianie są niepokonani od 17 sierpnia, kiedy przegrali z Wartą 0-2. W sobotę obie bramki dla drużyny trenera Dariusza Banasika zdobył były piłkarz Legii Warszawa - Patryk Mikita.

Warcie zwycięstwo nie przyszło łatwo, choć mecz mógł się inaczej ułożyć, gdyby w 44. minucie Robert Janicki wykorzystał rzut karny. Strzelił jednak w sposób sygnalizowany i Łukasz Załuska obronił. Gole padły dopiero w ostatnich dziesięciu minutach. Najpierw trafił Łukasz Trałka, który latem przeszedł z Lecha Poznań, a następnie Adrian Laskowski. Autorem honorowego trafienia dla gości był Estończyk Henrik Ojamaa. On ma w CV grę w Legii.

Warta po 11 kolejkach zgromadziła 23 punkty, czyli tyle co w ubiegłym sezonie w 21 meczach.

- To jest fajny zespół, w szatni mamy taką 'swojską bandę'. Dobrze czujemy się na boisku, ale nie bujamy w obłokach. Do każdego spotkania podchodzimy z nastawieniem, żeby zagrać na maksimum. Nie myślałem jeszcze o tym, że wrócę do ekstraklasy. Meczów przed nami jeszcze jest tak dużo... Na razie po prostu zbierajmy punkty - podsumował Trałka.

Radomiak ustępuje poznaniakom tylko gorszym bilansem bramek. Trzeci ze stratą trzech punktów jest Stomil Olsztyn. W sobotę pokonał u siebie Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0. Gola w 82. minucie strzelił Rafał Remisz.

Tabelę zamyka Odra Opole, która jako jedyna nie odniosła jeszcze zwycięstwa. W niedzielę zremisowała na własnym stadionie z Zagłębiem Sosnowiec 1-1. Drugi ze spadkowiczów jest największym rozczarowaniem sezonu. Zespół liczył na szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale na razie wygrał tylko trzy mecze i jest 15. w tabeli, czyli tuż nad strefą spadkową.

