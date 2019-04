Równo trzy lata po objęciu funkcji trenera piłkarzy Rakowa przez Marka Papszuna, częstochowski zespół może świętować awans do ekstraklasy. Warunkiem jest czwartkowe (18 kwietnia) wyjazdowe zwycięstwo nad Bytovią Bytów w 29. kolejce pierwszej ligi.

W tabeli Raków ma przewagę dziewięciu punktów nad ŁKS Łódź oraz 16 nad Stalą Mielec i Sandecją Nowy Sącz. Jeśli podopieczni Papszuna, który wraz ze swoim sztabem (m.in. asystentem Maciejem Kędziorkiem) przejął drużynę 18 kwietnia 2016 roku w drugiej lidze, czyli na trzecim szczeblu rozgrywkowym, wygrają na Pomorzu, wówczas powrót do ekstraklasy po dwóch dekadach stanie się faktem. Promocję wywalczą dwa kluby.

"Rozpoczęliśmy pracę niedługo po pamiętnym meczu z Tychami (1:8), a więc łatwo sobie wyobrazić, w jakim stanie zastaliśmy zespół. Pierwszy okres był dla nas bardzo pożytecznym czasem, pozwolił przyjrzeć się z bliska wielu mechanizmom, a wprowadzenie szybkich korekt zaowocowało awansem już w kolejnym roku. Następnym krokiem miał być plan zakładający awans w trzecim sezonie, ale wierzymy, że uda się trochę wcześniej..." - powiedział PAP Kędziorek.

Ćwierć wieku temu częstochowianie pierwszy raz wywalczyli awans do krajowej elity, a uczynili to dwie kolejki przed końcem sezonu po triumfie u siebie z Arką Gdynia 6:1. W ekstraklasie grali do 1998 roku. Teraz mają szansę na przypieczętowanie awansu już na sześć kolejek przed zakończeniem zmagań.

Ten sezon jest wyjątkowy w historii Rakowa, bowiem zawodnicy dotarli też do półfinału Pucharu Polski.

W czwartek rywalem będzie Bytovia, która w siedmiu tegorocznych spotkaniach zanotowała trzy remisy i poniosła cztery porażki. W tabeli spadła z 10. na spadkowe 15. miejsce. Ma tyle samo 29 punktów co GKS Katowice i Wigry Suwałki, a stawkę zamyka Garbarnia Kraków - 20 pkt. Kolejne niepowodzenie ekipy z Bytowa może oddalić ją od pozostania w pierwszej lidze.

Bardzo ciekawie zapowiada się także piątkowy mecz wicelidera ŁKS z plasującym się na czwartej pozycji spadkowiczem z ekstraklasy Sandecją Nowy Sącz. Łodzianie też zbliżą się do awansu (nie byli w elicie od 2012 roku), jeśli zwyciężą, a dodatkowo w świąteczną sobotę Stal nie poradzi sobie z ósmą Chojniczanką Chojnice.

Z kolei na dole tabeli w czwartek Stomil Olsztyn podejmie Chrobrego Głogów. Oba kluby są tuż nad "kreską", mając punkt przewagi nad Bytovią, GKS Katowice i Wigrami.

Program 29. kolejki:

czwartek, 18 kwietnia

Bytovia Bytów - Raków Częstochowa (godz. 18.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wigry Suwałki (18.00)

Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów (19.45)

piątek, 19 kwietnia

ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz (20.30)

sobota, 20 kwietnia

Garbarnia Kraków - Odra Opole (13.00)

Warta Poznań - GKS Jastrzębie (16.00)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice (16.30)

Stal Mielec - Chojniczanka Chojnice (17.30)

GKS Tychy - Puszcza Niepołomice (18.00)

